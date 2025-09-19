المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بقرار من فيريرا.. خوان بيزيرا راحة في الزمالك بعد وفاة جدته

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:30 م 19/09/2025
خوان ألفينا بيزيرا

خوان بيزيرا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة يانيك فيريرا راحة للبرازيلي خوان بيزيرا من التدريبات الجماعية، اليوم الجمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة على ستاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد وفاة جدّة بيزيرا بالأمس، ووافق الجهاز الفني على منحه راحة، خاصة وأنه سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الجونة

سيكون تركيز الزمالك القادم على مباراة الجونة والمقرر إقامتها في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الجونة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك والجونة في الثامنة مساءً.

وستكون هذه المباراة هي الأخيرة للزمالك قبل لقاء القمة المرتقب ضد الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر الجاري.

 

الأهلي الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري ترتيب الدوري المصري خوان بيزيرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg