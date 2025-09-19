منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة يانيك فيريرا راحة للبرازيلي خوان بيزيرا من التدريبات الجماعية، اليوم الجمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة على ستاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد وفاة جدّة بيزيرا بالأمس، ووافق الجهاز الفني على منحه راحة، خاصة وأنه سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الجونة

سيكون تركيز الزمالك القادم على مباراة الجونة والمقرر إقامتها في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الجونة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك والجونة في الثامنة مساءً.

وستكون هذه المباراة هي الأخيرة للزمالك قبل لقاء القمة المرتقب ضد الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر الجاري.