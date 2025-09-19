استعاد النادي الأهلي ذاكرة الانتصارات، على حساب ضيفه سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكاد الأهلي أن يسجل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، بعد عرضية أرضية من بنشرقي، تابعها محمد شريف بتسديدة أرضية اصطدمت في القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد باسم.

وتقدم الأهلي بأقدام الجناح محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 26، بعد مجهود فردي، وتسديدة متقنة، عقب تمريرة من أشرف بنشرقي.

بطريقة أكثر من رائعة.. تريزيجيه يفتتح التسجيل للأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا⚽️.. ويعتذر لجماهير الأهلي 🦅

وعاد الحكم محمود وفا لتقنية الفيديوة في الدقيقة 40، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لصالح إسلام عيسى لاعب سيراميكا على ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، لكن الحكم قرر استئناف اللعب.

وطالب تريزيجيه باحتساب هدف لصالح الفريق الأحمر، في الدقيقة 55، بعد تسديدة قوية، أمسكها الحارس محمد بسام بصعوبة، من على خط المرمى، على دفعتين.

وكاد كريم وليد "نيدفيد" أن يفاجئ الأهلي بهدف متأخر، بعد ركلة ركنية، لكن تسديدته جاءت فوق العارضة في الدقيقة 81.

وكاد جراديشار أن يسجل الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 87، بعد تمريرة من حسين الشحات، لكن تسديدته تصدى لها الحارس محمد بسام.

وأهدر إسلام عيسى فرصة محققة لسيراميكا، في الدقيقة 90، بعد انفراد بالحارس محمد الشناوي، لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

بعد ثلاث تعثرات.. الأهلي ينتصر ويصعد للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري

وحقق الأهلي أول فوز له بعد تعثره في آخر 3 مباريات بالدوري المصري الممتاز، أمام غزل المحلة وبيراميدز وإنبي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، ارتقى بها للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، وفي المقابل تجمد رصيد سيراميكا عند 10 نقاط، في المركز الثامن.