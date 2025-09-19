شهدت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا العديد من اللقطات، في لقاء حسمه الأول بهدف دون رد، في إطار الأسبوع السابع من مسابقة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محمود حسن "تريزيجيه" في الشوط الأول، ليصعد الفريق إلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط من 6 مباريات في المسابقة.

اللقطة الأبرز كانت اعتراض الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس ومدير الكرة وليد صلاح الدين، خلال حديثهما مع الحكم محمود وفا.

جماهير الأهلي وجّهت رسالة عبر المدرجات، قائلة: "تيشيرت الأهلي لا يعترف إلا بالرجال.. اثبتوا ذاتكم".

في المقابل، حرص محمود حسن "تريزيجيه" خلال احتفاله على الذهاب إلى جماهير الأهلي لتقديم الاعتذار، بعدما تلقى انتقادات في مباراة إنبي الماضية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته المقبلة ضد حرس الحدود، يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة.

