المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أعاد توهج تريزيجيه.. كيف استفاد النحاس من تكتيك المنتخب وثنائية بنشرقي؟ (تحليل)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:32 م 20/09/2025
محمود تريزيجيه

محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي

ظهر محمود حسن تريزيجيه، بصورة مغايرة رفقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويقفز للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وجه تريزيجيه المغاير

ربما أن التغيير بدأ بعد التوظيف المختلف لمحمود تريزيجيه في مركز "8" بوسط الملعب، بدلًا من إشراكه في مركز الجناح، حيث إنه كان قد تألق بالفعل عند لعب في نفس المكان مع منتخب مصر.

تريزيجيه بين الأهلي والمنتخب.. طفرة ووجه مغاير عن نسخة ريبيرو (تحليل).. وتم طرح الفكرة هنا بعد ظهوره اللاعب بشكل مختلف في توقف سبتمبر الماضي. طالع التفاصيل

وهو ما تحدث عنه عماد النحاس، بالمؤتمر الصحفي، ردًا على تصريحات مراسل "يلا كورة"، حول ظهور تريزيجيه بمستوى أفضل، حيث أشار إلى تغيير مركزه.. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

النحاس أشار في تصريحاته إلى رغبته في الاستفادة من تفاهم ثنائية تريزيجيه مع أشرف بنشرقي، خاصة وأنهما لعبا معًا من قبل، خلال فترة كليهما مع الريان القطري، حيث إن توظيف الثنائي يمكن أن يتم بعدة أشكال تجعل الفريق يستفيد منهما معًا. طالع التفاصيل بصورة أوضح من هنا

في النهاية، ظهر محمود تريزيجيه بشكل أفضل، لأن تواجده في مركز "8" يجعله في قلب الملعب، ويساعده على الانطلاق والتوغل وهو مقابل للمرمى، بالتالي يكون لديه فرصة العودة للخلف لاستعادة الكرة، ثم الانطلاق بها أو اتخاذ القرارات المختلفة.

لكن مع مرور الوقت، قد يتراجع النحاس عن توظيف محمود تريزيجيه في وسط الملعب، بعد عودة إمام عاشور، لكن الأدوار في الملعب قد تكون مركبة بناءً على رؤية المدير الفني لتحقيق أقصى استفادة من قدرات كل لاعبي الفريق.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا محمود تريزيجيه مباراة الأهلي وسيراميكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg