ظهر محمود حسن تريزيجيه، بصورة مغايرة رفقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويقفز للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وجه تريزيجيه المغاير

ربما أن التغيير بدأ بعد التوظيف المختلف لمحمود تريزيجيه في مركز "8" بوسط الملعب، بدلًا من إشراكه في مركز الجناح، حيث إنه كان قد تألق بالفعل عند لعب في نفس المكان مع منتخب مصر.

النحاس أشار في تصريحاته إلى رغبته في الاستفادة من تفاهم ثنائية تريزيجيه مع أشرف بنشرقي، خاصة وأنهما لعبا معًا من قبل، خلال فترة كليهما مع الريان القطري، حيث إن توظيف الثنائي يمكن أن يتم بعدة أشكال تجعل الفريق يستفيد منهما معًا.

في النهاية، ظهر محمود تريزيجيه بشكل أفضل، لأن تواجده في مركز "8" يجعله في قلب الملعب، ويساعده على الانطلاق والتوغل وهو مقابل للمرمى، بالتالي يكون لديه فرصة العودة للخلف لاستعادة الكرة، ثم الانطلاق بها أو اتخاذ القرارات المختلفة.

لكن مع مرور الوقت، قد يتراجع النحاس عن توظيف محمود تريزيجيه في وسط الملعب، بعد عودة إمام عاشور، لكن الأدوار في الملعب قد تكون مركبة بناءً على رؤية المدير الفني لتحقيق أقصى استفادة من قدرات كل لاعبي الفريق.