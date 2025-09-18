المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تغريم شوقي وإيقاف ثنائي الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السابعة للدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:37 م 21/09/2025
محمد شوقي

محمد شوقي - مدرب زد

أعلنت رابطة الأندية مساء اليوم الأحد، عقوبات الجولة السابعة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، طبقا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات.

ومن بين قرارات الرابطة جاءت عقوبة قوية على محمد شوقي، المدير الفني لنادي زد، وذلك بعد اعتراضه الشديد على حكم مباراته مع بيراميدز.

كما تم إيقاف ثنائي نادي الزمالك خوان ألفينا ومحمود بنتايك عن المباراة القادمة لنادي الزمالك أمام الجونة، وذلك بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الإسماعيلي.

وجاءت العقوبات كالتالي:

1- مباراة بيراميدز وزد:

- إيقاف أحمد سامي، مدافع بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- منع محمد شوقي المدير الفني لفريق زد من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو مسؤولي المباراة أو القيام بحركات غير مهذبة.

2- مباراة الإسماعيلي والزمالك:

- إيقاف نادر فرج محمد، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- توقيع غرامة مالية على فريق الإسماعيلي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

- إيقاف محمود بنتايك، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف خوان الفينا، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

3- مباراة المقاولون العرب وفاركو:

- منع محمود محمد حنفي مدير إداري فريق فاركو من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو مسؤولي المباراة.

- إنذار ياسين محمد عبد القادر الملاح لاعب فريق فاركو وتوقيع عقوبة عليه بتحمل تكلفة الإصلاح وذلك بسبب إتلاف المنشأة الخاصة بالنادي.

4- مباراة الجونة وبتروجت:

- إيقاف نور السيد محمد مصلحي، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

5- مباراة المصري وغزل المحلة:

- إيقاف رشاد أبن صلاح الدين العرفاوي لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

- توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

- توجيه لفت نظر لفريق غزل المحلة وتوقيع غرامة مالية قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب عدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر والاعتراض على قرارات الحكم بالإشارة أو بالقول.

6- مباراة مودرن سبورت وإنبي:

- إيقاف حسام حسن عبد البديع، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

7- مباراة الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية:

- إيقاف كريم إبراهيم أحمد الديب، لاعب فريق الاتحاد، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- توقيع غرامة مالية على فريق الاتحاد قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

8- مباراة سموحة وحرس الحدود :

- إيقاف سامادو أتيدجيكو، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الزمالك محمد شوقي الدوري المصري بيراميدز زد رابطة الأندية

