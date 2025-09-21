المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تخفيف الحمل البدني ومحاضرة فنية.. أبرز ملامح مران الزمالك قبل مواجهة الجونة

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

10:29 م 21/09/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

اجتمع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، بلاعبي الفريق، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، والتي أقيمت اليوم الأحد على ملعب الكلية الحربية.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي الثلاثاء المقبل.

محاضرة فنية

ألقى يانيك فيريرا محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين، وشدد خلال حديثه مع الفريق على أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، وأكد على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز.

وحرص مدرب الزمالك، على شرح بعض الأمور الفنية والجوانب الخططية، التي سيتم تنفيذها في مران الفريق، بالإضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة.

منافس الزمالك.. ديكيداها يهزم الزمالة في ذهاب دور الـ64 بالكونفدرالية

تخفيف الحمل البدني

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خلال مران اليوم الأحد، وأدى الفريق الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالأبيض، والتي تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

فيريرا: قادرون على التعامل مع الغيابات.. ونركز في مباراة الجونة

تدريبات فنية

أدى لاعبو الزمالك، تدريبات فنية قوية خلال مران الأحد، وحرص المدرب البلجيكي على التركيز على بعض الجوانب الخططية، وقام بتوجيه اللاعبين باستمرار رفقة أعضاء جهازه المعاون.

وخاض اللاعبون في الزمالك مناورة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري تدريبات الزمالك يانيك فيريرا

