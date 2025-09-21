تحدث المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن مباراة الفريق أمام الجونة، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي يوم الثلاثاء المقبل.

وحرص يانيك فيريرا خلال حديثه، على الإشادة بالمنظومة الدفاعية للفريق، مؤكدًا على أن العمل الجماعي وراء الحفاظ على نظافة الشباك في أكثر من مباراة.

تصريحات مدرب الزمالك

استهل يانيك فيريرا تصريحاته، قبل مواجهة الجونة، قائلًا: "كل تركيزنا في الوقت الحالي على مباراة الجونة، وقادرون على التعامل مع الغيابات سواء محمود حمدي "الونش" أو محمود بنتايك أو خوان بيزيرا".

وأضاف مدرب الزمالك، قائلًا: "لاعبو الزمالك يخوضون التدريبات بالشكل المطلوب ولدي فريق يمتلك القدرة على تعويض الغيابات ولاعبون لديهم القدرة على المشاركة".

وأكمل يانيك فيريرا: "نعمل على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية، وخضوعهم لعملية الاستشفاء البدني والذهني في ظل ضغط المباريات وضيق الوقت بين كل مباراة وآخرى".

وزاد مدرب الزمالك: "التطور الدفاعي يرجع إلى العمل الجماعي وليس خط الدفاع وحارس المرمى فقط، وأشيد بكل عناصر المنظومة التي تجعل الأداء الدفاعي بهذه الشراسة".

وأكد فيريرا رفضه الربط بين مباراة الجونة والقمة أمام الأهلي، مضيفاً : "علينا التفكير في كل مباراة على حدة، وهى سياسة الجهاز الفني منذ بداية الموسم وإلى نهايته".

وواصل قائلاً: "إذا شعرت أن أي لاعب يفكر في مباراة القمة من الأن لن يكون في حساباتي، وتركيزنا في مباراة الجونة الأن ولا غيرها".

وأتم فيريرا تصريحاته قائلًا: "جماهير الزمالك تجعلني مستمتع بما يقدموه وهناك أعداد كبيرة تحضر في كل المباريات، ونشعر لهم بالامتنان، وعلينا أن نشكرهم بتقديم أفضل ما لدينا في كل المباريات وأن نؤدي ما علينا بكامل طاقتنا".