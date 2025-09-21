المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فيريرا: قادرون على التعامل مع الغيابات.. ونركز في مباراة الجونة

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

06:39 م 21/09/2025
يانيك فيريرا

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

تحدث المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن مباراة الفريق أمام الجونة، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي يوم الثلاثاء المقبل.

وحرص يانيك فيريرا خلال حديثه، على الإشادة بالمنظومة الدفاعية للفريق، مؤكدًا على أن العمل الجماعي وراء الحفاظ على نظافة الشباك في أكثر من مباراة.

تصريحات مدرب الزمالك

استهل يانيك فيريرا تصريحاته، قبل مواجهة الجونة، قائلًا: "كل تركيزنا في الوقت الحالي على مباراة الجونة، وقادرون على التعامل مع الغيابات سواء محمود حمدي "الونش" أو محمود بنتايك أو خوان بيزيرا".

وأضاف مدرب الزمالك، قائلًا: "لاعبو الزمالك يخوضون التدريبات بالشكل المطلوب ولدي فريق يمتلك القدرة على تعويض الغيابات ولاعبون لديهم القدرة على المشاركة".

وأكمل يانيك فيريرا: "نعمل على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية، وخضوعهم لعملية الاستشفاء البدني والذهني في ظل ضغط المباريات وضيق الوقت بين كل مباراة وآخرى".

وزاد مدرب الزمالك: "التطور الدفاعي يرجع إلى العمل الجماعي وليس خط الدفاع وحارس المرمى فقط، وأشيد بكل عناصر المنظومة التي تجعل الأداء الدفاعي بهذه الشراسة".

وأكد فيريرا رفضه الربط بين مباراة الجونة والقمة أمام الأهلي، مضيفاً : "علينا التفكير في كل مباراة على حدة، وهى سياسة الجهاز الفني منذ بداية الموسم وإلى نهايته".

وواصل قائلاً: "إذا شعرت أن أي لاعب يفكر في مباراة القمة من الأن لن يكون في حساباتي، وتركيزنا في مباراة الجونة الأن ولا غيرها".

وأتم فيريرا تصريحاته قائلًا: "جماهير الزمالك تجعلني مستمتع بما يقدموه وهناك أعداد كبيرة تحضر في كل المباريات، ونشعر لهم بالامتنان، وعلينا أن نشكرهم بتقديم أفضل ما لدينا في كل المباريات وأن نؤدي ما علينا بكامل طاقتنا".

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الجونة يانيك فيريرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg