تمكن فريق ديكيداها الصومالي من الفوز على نظيره فريق الزمالة السوداني، التي ستحدد منافس نادي الزمالك، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2025-2026.

منافس الزمالك في الكونفدرالية

وحسم ديكيداها الصومالي مباراة الذهاب بدور الـ64 من منافسات كأس الكونفدرالية لصالحه بالفوز على ضيفه الزمالة السوداني، بهدف دون رد.

وسجل ديكيداها الصومالي هدف فوزه أمام الزمالة السوداني، في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالة وديكيداها، يوم السبت المقبل الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري، لتحديد المتأهل إلى الدور المقبل، ليضرب موعد مع الزمالك.

موعد مباراة الزمالك

ويحل الزمالك ضيفًا على المتأهل من مباراة الزمالة وديكيداها، في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، خارج مصر، أحد أيام 17 إلى 19 من شهر أكتوبر المقبل.

بينما يستضيف الزمالك مباراة الإياب الحاسمة للمتأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية، في القاهرة، أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.

وكان الزمالك ودع النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية بالدور ربع النهائي، أمام نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد الخسارة في الإياب (1-0).