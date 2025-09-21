المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قناة الأهلي: عاشور عاد إلى منزله.. ويخضع لبرنامج خاص

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:22 م 21/09/2025
إمام عاشور

إمام عاشور

كشفت قناة النادي الأهلي، مستجدات الفريق خلال الفترة الماضية خاصة مع تزايد نسبة الإرهاق بين اللاعبين، وتطرقت لكشف تفاصيل الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور.

وأصيب إمام عاشور بعدوى فيروسية "فيروس A" وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم، وغادر لاعب الأهلي اليوم متجهًا إلى منزله للحصول على الراحة الكافية.

بعد مغادرة المستشفى.. "يلا كورة" يكشف ماذا ينتظر إمام عاشور في الأهلي؟

حالة إمام عاشور

قال أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي بقناة الأهلي: "غادر إمام عاشور المستشفى في أولى خطوات رحلة العلاج، وبدأ في اتباع نظام غذائي صحي تحت إشراف الطبيب، وعاد اللاعب إلى منزله حيث سيخضع لبرنامج غذائي خاص".

وأضاف: "إمام عاشور يستمر في راحة سلبية حتى نهاية الأسبوع، على أن يجري تحاليل جديدة لتقييم حالته، وسيستغرق وقتًا خاصة أن الأزمة الصحية كانت معقدة".

وأكمل شوبير: "عماد النحاس فقد قسم لاعبي الفريق إلى مجموعتين الأولى ضمّت المشاركين في مباراة سيراميكا كليوباترا، حيث اكتفوا بالجري حول الملعب وخضعوا لبرنامج استشفاء، بينما خاضت المجموعة الثانية تدريبات عادية".

قناة النادي تكشف.. كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب الجديد؟

وأتم: "سيتحدد غدًا موقف اللاعبين الذين غادروا مباراة سيراميكا بسبب الإجهاد، ومن بينهم أحمد رمضان بيكهام، ومحمد بن رمضان، وأشرف بنشرقي، وأحمد نبيل كوكا، وذلك بعد خضوعهم لفحوصات طبية قبل المران".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إمام عاشور

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

