يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا، هاما مساء اليوم الاثنين، لحسم العديد من الملفات، والتي يأتي على رأسها تحديد خارطة طريق انتخاب مجلس إدارة جديد.

وكشف يلا كورة في وقت سابق، عن إقامة انتخابات النادي الأهلي، يوم 30 و31 أكتوبر المقبل.. طالع التفاصيل من هنا

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محمود الخطيب رئيس النادي عاد بعد منتصف الليل من المملكة العربية السعودية بعد تعديل موعدعودته".

موقف الخطيب لم يحسم

وضاف:"رغم تواجد الخطيب داخل النادي لكن لم يحسم حتي الآن الموقف النهائي من حضور جلسة مجلس الإدارة ولكن الأقرب هو حضوره".

3 ملفات في اجتماع مجلس الأهلي

وأوضح المصدر تصريحاته: "الجلسة سيتم المناقشة خلالها 3 ملفات فقط، وهم اعتماد نتائج الجمعية العمومية الخاصة التي جرت يوم الجمعة الماضي، والثاني تحديد موعد فتح باب تلقي طلبات الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وسيكون ما بين غدٍ أو بعد غد الأربعاء لمدة أسبوع، والثالث هو تحديد موعد انتخاب مجلس إدارة جديد ومحدد له 30 و 31 أكتوبر المقبل".

