المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يلا كورة يكشف.. مجلس الأهلي يناقش 3 ملفات وموقف الخطيب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:52 م 22/09/2025
مجلس الأهلي

مجلس إدارة الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا، هاما مساء اليوم الاثنين، لحسم العديد من الملفات،  والتي يأتي على رأسها تحديد خارطة طريق انتخاب مجلس إدارة جديد.

وكشف يلا كورة في وقت سابق، عن إقامة انتخابات النادي الأهلي، يوم 30 و31 أكتوبر المقبل.. طالع التفاصيل من هنا

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محمود الخطيب رئيس النادي عاد بعد منتصف الليل من المملكة العربية السعودية بعد تعديل موعدعودته".

موقف الخطيب لم يحسم 

وضاف:"رغم تواجد الخطيب داخل النادي لكن لم يحسم حتي الآن الموقف النهائي من حضور جلسة مجلس الإدارة ولكن الأقرب هو حضوره".

3 ملفات في اجتماع مجلس الأهلي

وأوضح المصدر تصريحاته: "الجلسة سيتم المناقشة خلالها 3 ملفات فقط، وهم اعتماد نتائج الجمعية العمومية الخاصة التي جرت يوم الجمعة الماضي، والثاني تحديد موعد فتح باب تلقي طلبات الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وسيكون ما بين غدٍ أو بعد غد الأربعاء لمدة أسبوع، والثالث هو تحديد موعد انتخاب مجلس إدارة جديد ومحدد له 30 و 31 أكتوبر المقبل".

يلا كورة يكشف.. مفاجآت في قوائم الأهلي لمجلس الإدارة الجديد و"حصان عبد الحفيظ"

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg