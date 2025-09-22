يلتقي فريق المصري البورسعيدي مع نظيره فريق فاركو، اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025-2026.

مباراة فاركو ضد المصري، تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الإثنين، على ستاد السويس الجديد، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من المسابقة.

المصري البورسعيدي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بـ14 نقطة، وحال الفوز سيرتقي للصدارة مؤقتًا، بينما فاركو لديه 3 نقاط فقط، يتواجد بهم في قاع الجدول.

تشكيل المصري

أعلن نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي، الذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، موجيشا.

خط الوسط: حسن علي، محمد مخلوف، عمر الساعي.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، صلاح محسن.

دكة البدلاء: محمود حمدي، أحمد منصور، كريم العراقي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، محمود حمادة، حسين فيصل، أحمد القرموطي وأحمد علي عامر.

تشكيل فاركو

استقر أحمد خطاب على التشكيل الأساسي لمباراة فاركو، بتواجد كل من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: بابكر ندياي، جابر كامل، محمد حسين، أحمد شعبان.

الوسط: معاذ أحمد، كريم الطيب، رامز مدحت.

الهجوم: ياسين الملاح، أحمد فؤاد، محمد عز.

دكة البدلاء: أحمد دعدور، محمود فرحات، وليد مصطفى، مازن عادل، يحيى بوصقو، سيف الإمام، محمد سيد، يوسف عبد الحفيظ، الحسن بيني.