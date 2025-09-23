المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هشام نصر ليلا كورة: نعمل على حل أزمة أرض الزمالك.. ونأمل في تحقيق ذلك

محمد خيري

كتب - محمد خيري

04:56 م 22/09/2025 تعديل في 23/09/2025
هشام نصر في الزمالك

هشام نصر

أوضح هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن الأبيض ما زال يعمل على حل أزمة أرض السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن مجلس الإدارة لم يتوصل بعد إلى إلى اتفاق مع المسؤولين لتسوية المستحقات.

ونفى نائب رئيس نادي الزمالك، الأنباء المتداولة المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بشأن استرداد أرض الأبيض في مدينة السادس من أكتوبر.

كانت قد قامت وزارة الإسكان بإعلان أسباب قرارها بشأن سحب قطعة الأرض، نظرًا لعدم جدية نادي الزمالك في تنفيذ المشروع المتفق عليه.

تصريحات هشام نصر

قال هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، في تصريحات لـ"يلا كورة": "ما تردد على لساني حول استرداد النادي أرض 6 أكتوبر يوم 28 سبتمبر المقبل مقابل غرامة 5 ملايين جنيه لا أساس له من الصحة".

وأضاف نائب رئيس الزمالك: "كلامي كان واضحًا أننا لا زلنا نعمل على حل الأزمة ولم نوقع على أي اتفاق مع المسؤولين لتسوية المستحقات".

وأتم هشام نصر، تصريحاته: "نأمل في الوصول لحلول من أجل استرداد الأرض خلال الأيام القليلة المقبلة".

الدوري المصري نادي الزمالك هشام نصر أرض الزمالك

أخبار تهمك

