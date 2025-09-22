يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، في الوقت الحالي، اجتماعًا في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لمناقشة عدة ملقات على رأسها تحديد خارطة طريق انتخاب مجلس إدارة جديد.

وكشف يلا كورة في وقت سابق، عن إقامة انتخابات النادي الأهلي، يوم 30 و31 أكتوبر المقبل.. طالع التفاصيل من هنا

اجتماع مجلس الأهلي

ووفقًا لما ذكره مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، لم يحضر محمود الخطيب رئيس الأهلي، اجتماع مجلس الإدارة المنعقد حاليًا.

أوضح المصدر أن الاجتماع بمثابة إجراء طبيعي، من أجل اعتماد فيه موعد فتح بات الترشح في الانتخابات المقبلة، والاستقرار على موعد انتخاب المجلس الجديد.

كما أشار المصدر إلى أنه كان المفترض عقد اجتماع مع لجنة التخطيط بحضور رئيس النادي، لكن لم تتم الدعوة له والتأكيد عليه، لأنه من الواضح أن الخطيب عاد من رحلة السعودية مجهدًا.

يلا كورة يكشف.. مفاجآت في قوائم الأهلي لمجلس الإدارة الجديد و"حصان عبد الحفيظ"

وكان الخطيب غير موعد عودته من السعودية، بعد أداء مناسك العمرة، ليصل مصر بعد منتصف ليل اليوم الإثنين.