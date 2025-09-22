المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: الخطيب لم يحضر اجتماع مجلس الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:47 م 22/09/2025
الخطيب

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، في الوقت الحالي، اجتماعًا في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لمناقشة عدة ملقات على رأسها تحديد خارطة طريق انتخاب مجلس إدارة جديد.

وكشف يلا كورة في وقت سابق، عن إقامة انتخابات النادي الأهلي، يوم 30 و31 أكتوبر المقبل.. طالع التفاصيل من هنا

اجتماع مجلس الأهلي

ووفقًا لما ذكره مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، لم يحضر محمود الخطيب رئيس الأهلي، اجتماع مجلس الإدارة المنعقد حاليًا.

أوضح المصدر أن الاجتماع بمثابة إجراء طبيعي، من أجل اعتماد فيه موعد فتح بات الترشح في الانتخابات المقبلة، والاستقرار على موعد انتخاب المجلس الجديد.

كما أشار المصدر إلى أنه كان المفترض عقد اجتماع مع لجنة التخطيط بحضور رئيس النادي، لكن لم تتم الدعوة له والتأكيد عليه، لأنه من الواضح أن الخطيب عاد من رحلة السعودية مجهدًا.

يلا كورة يكشف.. مفاجآت في قوائم الأهلي لمجلس الإدارة الجديد و"حصان عبد الحفيظ"

وكان الخطيب غير موعد عودته من السعودية، بعد أداء مناسك العمرة، ليصل مصر بعد منتصف ليل اليوم الإثنين.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg