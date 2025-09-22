فرط فريق المصري البورسعيدي في اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بشكل مؤقت، بعدما وقع في فخ التعادل مع نظيره فاركو.

مباراة فاركو ضد المصري انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب السويس الجديد، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من الدوري.

تعادل المصري

لم يتمكن فريق المصري من هز شباك خلال الشوط الأول، بعدما كان قريبًا من خلال فرصة قريبة للغاية في الدقائق الأولى أمام مرمى فاركو.

ورغم أن مجريات الشوط الثاني من مباراة فاركو ضد المصري، جاءت من طرف واحد، بسيطرة تامة للفريق البورسعيدي، لكنها لم تترجم إلى أهداف.

المصري كان يحتاج للفوز بهدف واحد على الأقل، من أجل الارتقاء إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لكنه حصد نقطة واحدة جعلته يستمر في مركز الوصافة.

هذا التعادل رفع رصيد المصري إلى 15 نقطة، ليتواجد بالمركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر برصيد 16 نقطة، بينما فاركو يحتل المركز الـ20 بـ4 نقاط، من 4 تعادلات، و3 هزائم أخرى.