"عدم الجاهزية الطبية".. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة 4 لاعبين قبل لقاء الحرس

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:54 م 22/09/2025
محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي

محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي

كشف النادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة 4 لاعبين، واستبعادهم من قائمة الفريق الأحمر، التي ستواجه حرس الحدود غدًا، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، شعر بألم في عضلة السمانة في نهاية المران، وسيجري أشعة خلال الساعات المقبلة لتقييم موقفه طبيًّا.

وأكد جاب الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن الثلاثي أحمد رمضان بيكهام، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد بن رمضان، غابوا عن قائمة مباراة الفريق أمام حرس الحدود بسبب إجهاد في العضلة الخلفية وعدم الجاهزية الطبية.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود، في الخامسة من مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة الغد، عودة الجناح أحمد عبد القادر، الذي غاب عن المشاركة مع القلعة الحمراء منذ بداية الموسم الحالي، كما ضم عماد النحاس 3 وجوه شابة لقائمة الأحمر.

للتعرف على قائمة الأهلي لمباراة الحرس اضغط هنا

ويستمر غياب الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو عن صفوف القلعة الحمراء، بالإضافة لأشرف داري بداعي الإصابة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمد علي بن رمضان مباراة الأهلي وحرس الحدود

