"وصلنا عرضًا وعقد اجتماع".. مدرب تركي يتحدث عن وجود مفاوضات مع الأهلي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:10 م 22/09/2025
فريق الأهلي

فريق الأهلي

كشفت تقارير إعلامية تركية، عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي مع المدرب عبد الله أفجي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ووجه النادي الأهلي الشكر للمدرب خوسيه ريبيرو، وذلك عقب سلسلة من النتائج السلبية التي صاحبت الفريق مؤخرًا، وتولى عماد النحاس المهمة الفنية بشكل مؤقت خلال الوقت الراهن.

عودة عبد القادر و3 وجوه جديدة.. قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

مدرب تركي على رادار الأهلي

ذكر أوندر كارافيلي، المدرب المساعد في جهاز عبد الله أفجي، في تصريحات أدلى بها عبر "راديو سبور" التركي، أن المدير الفني تلقى بعض الاتصالات من مصر من جانب الأهلي لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أوندر كارافيلي، في تصريحات عبر "راديو سبور"، نقلها موقع "إن تي في سبور": "أرفض العروض التي تصلني، والسبب أنني سأواصل العمل مع عبد الله أفجي، فالأستاذ عبد الله وجهازه الفني ذو قيمة كبيرة، وأنا مستعد للتعلم منهم في كل لحظة".

"عدم الجاهزية الطبية".. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة 4 لاعبين قبل لقاء الحرس

وأكد كارافيلي وجود عرض من جانب الأهلي، قائلًا: "اسم الأهلي صحيح نعم، وصل عرض، المدير الرياضي للأهلي اجتمع مع الأستاذ عبد الله قبل حوالي أسبوع، نحن من بين المرشحين في الأهلي".

وأكمل: "وجود محمود تريزيجيه يمثل لنا إضافة مهمة، فهو اسم نعرفه وسبق أن عملنا معه في طرابزون سبور".

وأتم حديثه، مشيرًا إلى وجود العديد من العروض، قائلًا: "الأستاذ عبد الله لم يتلقَّ عرض الأهلي فقط، بل جاءت أيضًا عروض أخرى من خارج تركيا".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الدوري التركي عبد الله أفجي

