مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

معالي والدباغ.. التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:10 ص 23/09/2025
الزمالك

الزمالك

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف الزمالك نظيره الجونة في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادل وحيد مقابل خسارة، ويطمح في تعزيز موقعه بالقمة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي يوم الإثنين المقبل، 29 سبتمبر.

في المقابل، يخوض الجونة المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط فقط، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتعادل في أربع مباريات وخسر لقاء واحد، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية تُبعده عن مراكز الخطر.

واستقر الجهاز الفني للزمالك على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به المباراة، حيث من المنتظر أن يبدأ الفريق الأبيض بـ:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: آدم كايد، عدي الدباغ، عبد الحميد معالي

وتُعد مواجهة الليلة بروفة قوية للزمالك قبل لقاء القمة أمام الأهلي، إذ يسعى الفريق لاختبار جاهزية لاعبيه بدنيًا ومعنويًا.

الزمالك الدوري المصري الجونة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

