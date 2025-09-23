تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف الزمالك نظيره الجونة في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادل وحيد مقابل خسارة، ويطمح في تعزيز موقعه بالقمة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي يوم الإثنين المقبل، 29 سبتمبر.

في المقابل، يخوض الجونة المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط فقط، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتعادل في أربع مباريات وخسر لقاء واحد، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية تُبعده عن مراكز الخطر.

واستقر الجهاز الفني للزمالك على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به المباراة، حيث من المنتظر أن يبدأ الفريق الأبيض بـ:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: آدم كايد، عدي الدباغ، عبد الحميد معالي

وتُعد مواجهة الليلة بروفة قوية للزمالك قبل لقاء القمة أمام الأهلي، إذ يسعى الفريق لاختبار جاهزية لاعبيه بدنيًا ومعنويًا.