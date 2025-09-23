حقق الأهلي أفضلية مبكرة أمام حرس الحدود في المباراة الجارية حاليًا على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل هدفين عن طريق جراديشار ومحمود حسن "تريزيجيه".

أهداف مباراة الأهلي وحرس الحدود

لم ينتظر الأهلي كثيرًا لافتتاح التسجيل، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد كرة طولية أرسلها تريزيجيه، أبعدها مدافع الحرس برأسه لتصل إلى جراديشار الذي أطلق تسديدة صاروخية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 8 أحرز محمد حمدي زكي هدف التعادل لحرس الحدود.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول (45+3)، حصل ياسين مرعي على ركلة جزاء ترجمها تريزيجيه بنجاح داخل الشباك، معلنًا عن الهدف الثاني للأهلي.

تريزيجيه يقترب من صدارة الهدافين

رفع تريزيجيه رصيده إلى 3 أهداف في الدوري هذا الموسم، ليزاحم على صدارة جدول الهدافين.

ويتصدر الثنائي عبد الرحيم دغموم وصلاح محسن (المصري البورسعيدي) الترتيب برصيد 4 أهداف لكل منهما، بينما يتساوى تريزيجيه مع عمر الساعي (المصري) وأحمد فاروق (وادي دجلة) برصيد 3 أهداف.

موقف الفريقين في جدول الدوري

بهذا الفوز المؤقت، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر، جمعها من انتصارين و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

أما حرس الحدود، فيملك 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمتين، ليبقى في مركز متقارب بجدول الترتيب.

