المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأهلي وحرس الحدود.. تريزيجيه يزاحم ثنائي المصري على صدارة هدافي الدوري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:04 م 23/09/2025
تريزيجيه

محمود حسن "تريزيجيه"

حقق الأهلي أفضلية مبكرة أمام حرس الحدود في المباراة الجارية حاليًا على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل هدفين عن طريق جراديشار ومحمود حسن "تريزيجيه".

أهداف مباراة الأهلي وحرس الحدود

لم ينتظر الأهلي كثيرًا لافتتاح التسجيل، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد كرة طولية أرسلها تريزيجيه، أبعدها مدافع الحرس برأسه لتصل إلى جراديشار الذي أطلق تسديدة صاروخية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 8 أحرز محمد حمدي زكي هدف التعادل لحرس الحدود.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول (45+3)، حصل ياسين مرعي على ركلة جزاء ترجمها تريزيجيه بنجاح داخل الشباك، معلنًا عن الهدف الثاني للأهلي.

تريزيجيه يقترب من صدارة الهدافين

رفع تريزيجيه رصيده إلى 3 أهداف في الدوري هذا الموسم، ليزاحم على صدارة جدول الهدافين.

ويتصدر الثنائي عبد الرحيم دغموم وصلاح محسن (المصري البورسعيدي) الترتيب برصيد 4 أهداف لكل منهما، بينما يتساوى تريزيجيه مع عمر الساعي (المصري) وأحمد فاروق (وادي دجلة) برصيد 3 أهداف.

موقف الفريقين في جدول الدوري

بهذا الفوز المؤقت، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر، جمعها من انتصارين و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

أما حرس الحدود، فيملك 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمتين، ليبقى في مركز متقارب بجدول الترتيب.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري 2025-2026 كاملًا اضغط هنا

حرس الحدود تريزيجيه بن رمضان هدف تريزيجيه جراديشار الاهلي وحرس الحدود موعد مباراه الاهلي وحرس الحدود haras el hodoud vs al ahly

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg