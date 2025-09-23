المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أزمة رجل المباراة وظهور عبد القادر.. لقطات من مواجهة حرس الحدود أمام الأهلي (صور)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:27 م 23/09/2025
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg
  • عرض 30 صورة
    galleryImg

شهدت مباراة حرس الحدود أمام الأهلي، مجموعة من الأحداث واللقطات الهامة قبل وأثناء وبعد المواجهة، التي حسمها الأحمر لصالحه بحثًا عن مواصلة الزحف نحو القمة.

وتفوق فريق الأهلي على نظيره حرس الحدود بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مواجهات الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء على ملعب الكلية الحربية.

طالع لقطات من مباراة حرس الحدود أمام الأهلي من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.

إثارة في مباراة الأهلي وحرس الحدود

الحدث الأبرز في مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، كان عودة نييتش جراديشار مهاجم الأحمر للتسجيل من جديد، بعد أن شارك في المباراة بشكل أساسي، واحتفل بشكل رائع بعد هدفه أمام أصحاب الأرض.

وعاد حرس الحدود للمباراة من جديد بالتعادل عن طريق محمد حمدي زكي، الذي رفض الاحتفال بهدفه أمام فريقه السابق "الأهلي".

وسقط ياسين مرعي في منطقة جزاء حرس الحدود، بعد تدخل قوي من لاعب الأخير، ليحصل الأهلي على الركلة الأولى له في الموسم الحالي بالدوري، وتكفل تريزيجيه بتسديدها بنجاح.

واستقبل الأهلي هدف التعادل في الشوط الثاني عن طريق طاهر محمد لاعب الأحمر، الذي سجل بالخطأ في مرماه، قبل أن يمنح ياسر إبراهيم فريقه الفوز قبل نهاية اللقاء.

طالع لقطات من مباراة حرس الحدود أمام الأهلي من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.

أزمة رجل المباراة

قال مراسل "يلا كورة" في مباراة حرس الحدود أمام الأهلي، أن ياسر إبراهيم لاعب الأحمر أظهر اعتراضه على عدم حصوله على جائزة رجل المباراة.

وأوضح مراسل "يلا كورة": "ياسر إبراهيم اعترض على عدم حصوله على جائزة رجل المباراة بعد مواجهة حرس الحدود".

وأضاف: "تحدث ياسر إبراهيم مع مسؤول رابطة الأندية عن أسباب عدم حصوله على الجائزة وكيفية الاختيار".

وأتم: "تدخل المنسق الأمني للأهلي، بالإضافة إلى محمد الشناوي وتم انتهاء الأزمة بشكل سريع".

بعد مواجهة الأهلي وحرس الحدود.. جائزة "رجل المباراة" تغضب ياسر إبراهيم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي حرس الحدود الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg