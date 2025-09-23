شهدت مباراة حرس الحدود أمام الأهلي، مجموعة من الأحداث واللقطات الهامة قبل وأثناء وبعد المواجهة، التي حسمها الأحمر لصالحه بحثًا عن مواصلة الزحف نحو القمة.

وتفوق فريق الأهلي على نظيره حرس الحدود بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مواجهات الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء على ملعب الكلية الحربية.

طالع لقطات من مباراة حرس الحدود أمام الأهلي من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.

إثارة في مباراة الأهلي وحرس الحدود

الحدث الأبرز في مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، كان عودة نييتش جراديشار مهاجم الأحمر للتسجيل من جديد، بعد أن شارك في المباراة بشكل أساسي، واحتفل بشكل رائع بعد هدفه أمام أصحاب الأرض.

وعاد حرس الحدود للمباراة من جديد بالتعادل عن طريق محمد حمدي زكي، الذي رفض الاحتفال بهدفه أمام فريقه السابق "الأهلي".

وسقط ياسين مرعي في منطقة جزاء حرس الحدود، بعد تدخل قوي من لاعب الأخير، ليحصل الأهلي على الركلة الأولى له في الموسم الحالي بالدوري، وتكفل تريزيجيه بتسديدها بنجاح.

واستقبل الأهلي هدف التعادل في الشوط الثاني عن طريق طاهر محمد لاعب الأحمر، الذي سجل بالخطأ في مرماه، قبل أن يمنح ياسر إبراهيم فريقه الفوز قبل نهاية اللقاء.

أزمة رجل المباراة

قال مراسل "يلا كورة" في مباراة حرس الحدود أمام الأهلي، أن ياسر إبراهيم لاعب الأحمر أظهر اعتراضه على عدم حصوله على جائزة رجل المباراة.

وأوضح مراسل "يلا كورة": "ياسر إبراهيم اعترض على عدم حصوله على جائزة رجل المباراة بعد مواجهة حرس الحدود".

وأضاف: "تحدث ياسر إبراهيم مع مسؤول رابطة الأندية عن أسباب عدم حصوله على الجائزة وكيفية الاختيار".

وأتم: "تدخل المنسق الأمني للأهلي، بالإضافة إلى محمد الشناوي وتم انتهاء الأزمة بشكل سريع".

