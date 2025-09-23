تعثر الزمالك في مشواره بالدوري المصري الممتاز بعدما تعادل مع ضيفه الجونة بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من موسم 2025-2026.

المباراة شهدت إثارة في لحظاتها الأخيرة، حيث نجح الجونة بقيادة مدربه أحمد مصطفى "بيبو" في خطف هدف التعادل خلال الدقائق الخمس الأخيرة، ليوقف سلسلة انتصارات الزمالك في البطولة.

ورغم التعادل، حافظ الزمالك على صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني، بينما رفع الجونة رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر.

ويستعد الفريق الأبيض لمباراة قمة مثيرة أمام غريمه التقليدي الأهلي، والمقررة يوم الإثنين 29 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

تحليل نتيجة مباراة الزمالك والجونة

