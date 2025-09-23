المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

بث مباشر يلا كورة.. تحليل نتيجة مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:13 م 23/09/2025
مباراة الزمالك والجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة

تعثر الزمالك في مشواره بالدوري المصري الممتاز بعدما تعادل مع ضيفه الجونة بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من موسم 2025-2026.

المباراة شهدت إثارة في لحظاتها الأخيرة، حيث نجح الجونة بقيادة مدربه أحمد مصطفى "بيبو" في خطف هدف التعادل خلال الدقائق الخمس الأخيرة، ليوقف سلسلة انتصارات الزمالك في البطولة.

ورغم التعادل، حافظ الزمالك على صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني، بينما رفع الجونة رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر.

ويستعد الفريق الأبيض لمباراة قمة مثيرة أمام غريمه التقليدي الأهلي، والمقررة يوم الإثنين 29 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

تحليل نتيجة مباراة الزمالك والجونة

ويقدم موقع يلا كورة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بثًا مباشرًا لتحليل نتيجة اللقاء، بمشاركة المحلل محمد الهادي وتقديم دينا زاهر.

الزمالك الدوري المصري الدوري المصري الجونة ترتيب الدوري المصري الزمالك ضد الجونة الزمالك والجونة نتيجة مباراة الزمالك والجونة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

