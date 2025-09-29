المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بند المليون دولار.. هل يتأثر الأهلي ماليًا بعد إصابة وسام أبو علي؟

محمد همام

كتب - محمد همام

02:21 م 25/09/2025
وسام أبو علي

وسام أبو علي مهاجم فريق كولومبوس كرو

تعرض الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع فريقه أمام تورنتو في الدوري الأمريكي.

وسجّل أبو علي هدفًا خلال اللقاء، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 32 بعد تعرضه للإصابة في الكاحل الأيمن، ليُعلن المدير الفني للفريق، ويلفريد نانسي، غيابه لفترة قد تصل إلى 7 أسابيع.

ويتبقى أمام كولومبوس كرو ثلاث مباريات قبل نهاية الدور التمهيدي من الدوري، ومباشرة منافسات الأدوار الإقصائية (مرحلة المغلوب)، حيث سيواجه فرق شيكاغو، وأورلاندو سيتي، ونيويورك ريد بولز.

ويحتل كولومبوس كرو حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب المنطقة الشرقية برصيد 50 نقطة.

شرط المليون

وكان وسام أبو علي قد انتقل إلى صفوف كولومبوس كرو في صيف 2025 قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار.

ويتضمن عقد اللاعب الفلسطيني، صاحب الـ26 عامًا، بندًا يتيح للنادي الأهلي الحصول على مليون دولار إضافية كحوافز، إذا حقق اللاعب مجموعة من الأهداف والإنجازات مع فريقه الأمريكي.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تؤثر إصابة وسام أبو علي على فرصة الأهلي في الحصول على هذا المبلغ؟

كشف مصدر لـ"يلا كورة" أن بند الحوافز ما زال ساريًا حتى الموسم المقبل، مما يعني أن الأهلي لا يزال يمتلك فرصة للاستفادة منه في حال بلوغ اللاعب الأرقام المتفق عليها بين الناديين.

وحتى الآن، نجح وسام أبو علي في تسجيل 3 أهداف خلال مرحلة المجموعات، ولا يزال بإمكانه تعزيز رصيده في حال لحاقه بمباريات مرحلة دور المغلوب، المقررة في الفترة من 22 أكتوبر حتى 6 ديسمبر.

جدير بالذكر أن وسام أبو علي لعب في صفوف لمدة موسم ونصف بعد قدومه من صفوف سيريس السويدي يناير 2024، لينجح اللاعب في الحصول على لقب هداف الدوري في نصف موسم برصيد 18 هدفًا.

الأهلي الدوري المصري وسام أبو علي الدوري الأمريكي كولومبوس كرو

