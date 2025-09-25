المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برنامج مكثف لزيزو.. كيف يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:03 م 25/09/2025
الأهلي زيزو

زيزو

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يعقد عماد النحاس، المدير الفني المؤقت، اجتماعًا مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، وآخر مع اللاعبين، من أجل رسم خريطة الاستعداد لهذه المباراة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" إن النحاس لم يستقر حتى الآن على الدخول في معسكر مغلق مبكرًا.

وأضاف أن محمود الخطيب، رئيس النادي، هو من طلب من وليد صلاح الدين هذا الأمر لزيادة تركيز اللاعبين، موضحًا أن الأخير أكد للخطيب مناقشة القرار مع النحاس، باعتباره صاحب الكلمة النهائية.

وشدد المصدر على أن الجهاز الطبي أعد برنامجًا تأهيليًا خاصًا لتجهيز أحمد مصطفى زيزو، الذي دخل المراحل الأخيرة من برنامجه العلاجي، أملاً في لحاقه بالمباراة.

الأهلي الزمالك الدوري المصري زيزو

إعلان

