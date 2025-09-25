يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يعقد عماد النحاس، المدير الفني المؤقت، اجتماعًا مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، وآخر مع اللاعبين، من أجل رسم خريطة الاستعداد لهذه المباراة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" إن النحاس لم يستقر حتى الآن على الدخول في معسكر مغلق مبكرًا.

وأضاف أن محمود الخطيب، رئيس النادي، هو من طلب من وليد صلاح الدين هذا الأمر لزيادة تركيز اللاعبين، موضحًا أن الأخير أكد للخطيب مناقشة القرار مع النحاس، باعتباره صاحب الكلمة النهائية.

وشدد المصدر على أن الجهاز الطبي أعد برنامجًا تأهيليًا خاصًا لتجهيز أحمد مصطفى زيزو، الذي دخل المراحل الأخيرة من برنامجه العلاجي، أملاً في لحاقه بالمباراة.