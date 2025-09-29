المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ذكرى سعيدة في آخر مواجهة.. ماذا قدم النحاس ضد الزمالك قبل القمة؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:27 م 25/09/2025
عماد النحاس

عماد النحاس - القائم بأعمال المدير الفني للأهلي

لا صوت يعلو في النادي الأهلي فوق مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في قمة الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، التي ستقام على استاد القاهرة الدولي.

ويتطلع الأهلي لمواصلة مشوار التألق في بطولة الدوري بعدما حقق انتصارين في أخر مواجهتين أمام سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود بنتيجة 1-0 و3-2 على الترتيب.

في المقابل، يرغب نادي الزمالك في تحقيق الفوز بعد التعادل الذي وقع فيه أمام الجونة في الجولة الماضية بهدف لمثله.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة محتلا المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، أما الزمالك فيتواجد في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة فقط.

3 ذكريات سعيدة للنحاس أمام الزمالك

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه عماد النحاس مع الأندية الأخرى، قبل أن يتولى تدريب الأهلي.

في البداية قرر النادي الأهلي تعيين عماد النحاس مدربا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو، عقب الهزيمة من بيراميدز في الجولة الخامسة للدوري.

أرقام النحاس قبل القمة

النحاس الذي بدأ رحلة التدريب في عام 2010، وواجه الزمالك 13 مرة من قبل، مع أندية أسوان، الشرقية، الرجاء، المقاولون، الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

وانتصر مدرب الأهلي الحالي أمام الزمالك في 3 مرات وتعادل في 4 مواجهات وتلقى 6 هزائم، وسجلت فرق النحاس 12 هدفا، بينما استقبلت 18 هدفا من الزمالك.

بدأت حكايات النحاس ضد الزمالك عندما أدار مباراة أسوان في موسم 2015-16، في لقاء الجولة الثانية للدوري وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

أما المباراة الثانية، فحقق الزمالك الفوز الأول على النحاس الذي كان يقود فريق أسوان وقتها، الفوز الأول لمدرب الأهلي على الزمالك حققه في الجولة الـ21 للدوري موسم 2016-17 وذلك مع فريق الشرقية عندما انتصر وقتها بنتيجة 1-0.

ومن ثم سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي على مواجهات النحاس ضد الزمالك مع الرجاء (1-1) في موسم 2017-18، والمقاولون العرب في موسم 2018-19 (2-2).

الخسارة الثانية، للنحاس كانت مع المقاولون العرب ضد الزمالك كانت في الجولة الخامسة للدوري موسم 2019-20، وانتهت بنتيجة 2-1، ثم حقق الفوز الثاني له على الزمالك في مباراة المقاولون العرب وانتهت بنتيجة 2-1.

أما الخسارة الثالثة للنحاس ضد الزمالك كانت في موسم 2020-21، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري وانتهت بنتيجة 2-0 وقتها.

ثم تعادل المقاولون مع الزمالك بنتيجة 2-2 في لقاء أداره النحاس لذئاب الجبل، ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري المصري 2020-21.

في موسم 2021-22، التقى النحاس ضد الزمالك مرتين أولهما مع المقاولون وخسر بنتيجة 2-1، أما الثانية كانت مع الاتحاد السكندري وخسر بنتيجة 2-0.

وفي موسم 2022-23، لعب النحاس مع طلائع الجيش ضد الزمالك وخسر وقتها بنتيجة 2-0 ضمن مباريات الجولة 23 للدوري المصري، أما أخر ذكرى للنحاس ضد الزمالك كانت في الجولة 19 للدوري موسم 2023-24، وانتهت وقتها بفوز المقاولون بنتيجة 2-1.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك عماد النحاس الدوري المصري

