المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أسطورة تركيا ينافس كيروش.. الخطيب يشارك في اجتماع حسم مدرب الأهلي الجديد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:37 م 25/09/2025
الخطيب - الأهلي

الخطيب - الأهلي

عقدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا هامًا، اليوم الخميس، لحسم العديد من الملفات التي تخص قطاع الكرة وعلى رأسها المدرب الجديد.

ويواصل الأهلي رحلة البحث عن المدرب الأجنبي الجديد من أجل تولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

الخطيب يشارك اجتماع لجنة التخطيط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"يلا كورة" أن اجتماع لجنة التخطيط شهد حضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والذي ظهر لأول مرة منذ فعاليات الجمعية العمومية الخاصة لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

مفاوضات برونو لاجي

وأضاف: "ناقشت لجنة التخطيط العديد من الأمور وعلى رأسها أن الخطيب أكد لهم منحه الوقت في مفاوضات البرتغالي برونو لاجي المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي".

وأوضح المصدر ذاته: "الخطيب أكد للجنة التخطيط أن المفاوضات صعبة وتحتاج إلى مزيد من الوقت ولكن يجب وضع بدائل أخرى".

وأكد: "تم الاتفاق على العمل في محاور أخرى والانتظار لرد برونو لاجي خاصة أن الأهلي يستخدم العديد من العناصر لإقناعه بشروط النادي المالية".

فاتح تريم وكيروش

وكشف المصدر أن أسطورة تركيا فاتح تريم مدرب جالاتا سراي السابق لا يزال في الصورة، وهناك إتجاه للعودة للتفاوض مع البرتغالي كارلوس كيروش من جديد.

الأهلي الدوري المصري الاهلي والزمالك فاتح تريم كيروش مدرب الأهلي الجديد برونو لاجي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg