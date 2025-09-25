عقدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا هامًا، اليوم الخميس، لحسم العديد من الملفات التي تخص قطاع الكرة وعلى رأسها المدرب الجديد.

ويواصل الأهلي رحلة البحث عن المدرب الأجنبي الجديد من أجل تولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الخطيب يشارك اجتماع لجنة التخطيط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"يلا كورة" أن اجتماع لجنة التخطيط شهد حضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والذي ظهر لأول مرة منذ فعاليات الجمعية العمومية الخاصة لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

مفاوضات برونو لاجي

وأضاف: "ناقشت لجنة التخطيط العديد من الأمور وعلى رأسها أن الخطيب أكد لهم منحه الوقت في مفاوضات البرتغالي برونو لاجي المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي".

وأوضح المصدر ذاته: "الخطيب أكد للجنة التخطيط أن المفاوضات صعبة وتحتاج إلى مزيد من الوقت ولكن يجب وضع بدائل أخرى".

وأكد: "تم الاتفاق على العمل في محاور أخرى والانتظار لرد برونو لاجي خاصة أن الأهلي يستخدم العديد من العناصر لإقناعه بشروط النادي المالية".

فاتح تريم وكيروش

وكشف المصدر أن أسطورة تركيا فاتح تريم مدرب جالاتا سراي السابق لا يزال في الصورة، وهناك إتجاه للعودة للتفاوض مع البرتغالي كارلوس كيروش من جديد.