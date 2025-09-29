كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن أحمد مصطفى "زيزو" خاض تدريبات فردية بالكرة والجري حول الملعب، قبل أن يؤدي تدريبات بدنية داخل صالة الجيم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن اللاعب سيخضع غدًا لفحص طبي لحسم إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية، وعلى ضوء ذلك سيتحدد موقفه النهائي من الظهور في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشوار الفريقين قبل القمة

يدخل الأهلي اللقاء بعدما واصل انتفاضته بالفوز الصعب على حرس الحدود بنتيجة (3-2) في الجولة الماضية، ليصل إلى 9 نقاط في المركز الخامس، محققًا 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.

في المقابل، تعثر الزمالك بالتعادل (1-1) أمام الجونة، لكنه حافظ على صدارة جدول الدوري برصيد 17 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

