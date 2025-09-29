المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر بالأهلي ليلا كورة: فحص طبي يحسم موقف زيزو من المشاركة في القمة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:43 م 25/09/2025
زيزو

الأهلي يترقب نتيجة الفحص الطبي لتحديد موقف زيزو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن أحمد مصطفى "زيزو" خاض تدريبات فردية بالكرة والجري حول الملعب، قبل أن يؤدي تدريبات بدنية داخل صالة الجيم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن اللاعب سيخضع غدًا لفحص طبي لحسم إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية، وعلى ضوء ذلك سيتحدد موقفه النهائي من الظهور في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشوار الفريقين قبل القمة

يدخل الأهلي اللقاء بعدما واصل انتفاضته بالفوز الصعب على حرس الحدود بنتيجة (3-2) في الجولة الماضية، ليصل إلى 9 نقاط في المركز الخامس، محققًا 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.

في المقابل، تعثر الزمالك بالتعادل (1-1) أمام الجونة، لكنه حافظ على صدارة جدول الدوري برصيد 17 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري كاملًا اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري زيزو القمة ستاد القاهرة مباراة القمة إصابة زيزو مباراة الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg