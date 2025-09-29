المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

محمد يوسف: الأهلي يمرض ولا يموت.. ورفضت عرضا لتدريب الاتحاد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:07 م 25/09/2025
محمد يوسف

محمد يوسف - المدير الرياضي للأهلي

رفض محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، عرضًا لتدريب نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة الماضية.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "بالفعل تلقيت عرضا لتدريب نادي الاتحاد وأشكر مجلس إدارته على هذه الثقة، لكني لا أستطيع أن أغادر الأهلي في الوقت الحالي لأن هناك عدة ملفات لا تزال مفتوحة ونحن لن نتخلى عن الأهلي لأننا من أبناءه".

وأضاف: "فريق الكرة وقطاع الناشئين وكل شيء بعيد تماما عن الانتخابات الخاصة بالنادي، الجميع يركز على مهام عمله فقط".

أما عن رسالته لجماهير الأهلي قبل مباراة القمة ضد الزمالك.. قال: "الأهلي يمرض ولا يموت، والأهلي دائما يعود أقوى من الأول، وإن شاء الله الموسم الحالي يكون موسم البطولات ويسعد كل أهلاوي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز في اللقاء الذي يقام على استاد القاهرة الدولي.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد الانتصار الذي حققه في أخر مباراتين بالدوري أمام سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود.

مباراة الأهلي القادمة
