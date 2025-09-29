المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محمد يوسف: رواتب المدربين وصلت 4 ملايين دولار.. وحالة إمام عاشور تتحسن

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:45 م 25/09/2025
إمام عاشور

إمام عاشور - لاعب الأهلي

يرى محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، أن ملف اختيار مدير فني للفريق الأحمر بات صعبا للغاية، مشيرا إلى أن ياسر إبراهيم اعتذار عما حدث بسبب جائزة رجل مباراة حرس الحدود.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "ملف المدير الفني كبير وليس سهلًا، ونعمل يوميًا من أجل الاستقرار على اسم مناسب، ونبذل مجهودًا كبيرًا".

وأضاف: "نرى أن الأهلي بحاجة إلى مدرب قوي ومميز، يليق بتاريخ النادي ويتناسب مع حجم الإنجازات والطموحات والرؤية المستقبلية للفريق، ولذلك يتطلب الأمر دراسة وافية قبل الوصول إلى اتفاق نهائي".

وواصل المدير الرياضي: "أرقام المدربين ارتفعت بشكل كبير، فهناك من وصلت رواتبهم إلى 4 ملايين دولار، أي ما يقرب من 200 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ ضخم يجعل الملف صعبًا".

أما بشأن أزمة رجل مباراة حرس الحدود.. قال يوسف: "ياسر إبراهيم اعتذر بعد أزمة جائزة رجل مباراة حرس الحدود وحدث صلح متبادل بالتأكيد، والأمور حاليا لا توجد أي مشاكل".

وأنهى: "إمام عاشور تعرض لأزمة صحية وتم عمل التحاليل اللازمة والأمور تسير في تحسن حاليًا معه".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري محمد يوسف ياسر إبراهيم إمام عاشور مدرب الأهلي

