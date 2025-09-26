نشر موقع "يلا كورة" عدد من الموضوعات المهمة، على مدار يوم أمس الخميس، يأتي على رأسها تقدم محمود الخطيب رئيس الأهلي، بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي.

شكوى الأهلي ضد شلبي

أعلنت إدارة النادي الأهلي تكليف المستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي، على خلفية ما صدر منه في حق محمود الخطيب، رئيس النادي، خلال برنامجه المذاع عبر قناة MBC MASR 2.

موقف الخطيب من انتخابات الأهلي

يفرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حالة من الغموض والتكتم الشديد حول موقفه من خوض انتخابات مجلس الإدارة الجديد، المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، لمدة أربع سنوات (2025 – 2029).

فحص طبي لزيزو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن أحمد مصطفى "زيزو" خاض تدريبات فردية بالكرة والجري حول الملعب، قبل أن يؤدي تدريبات بدنية داخل صالة الجيم.

تطورات ملف مدرب الأهلي

عقدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا هامًا، اليوم الخميس، لحسم العديد من الملفات التي تخص قطاع الكرة وعلى رأسها المدرب الجديد.

دعوات مباراة القمة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي استلمت من الأهلي 25 دعوة فقط لحضور مباراة القمة المقبلة.

ملعب مباراة الزمالك والمحلة

اقتربت مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل في الدوري الممتاز، من أن تُلعب على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

إيفونا: ندمت على رحيلي عن الأهلي (حوار)

صحيح أنه لم يستمر طويلًا في أروقة النادي الأهلي، إلا أنه ترك بصمة واضحة مع الفريق العاصمي. وهنا الحديث عن المهاجم الجابوني ماليك إيفونا.

تعديلات من أجل السوبر

أعلنت رابطة الأندية، تغيير موعد مباريات الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز في الجولة الـ13 للدوري بسبب مشاركتهم في السوبر المصري.

لاج يوافق على تدريب الأهلي

منح البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لنادي بنفيكا البرتغالي، موافقته على تدريب النادي الأهلي.

محمد يوسف: رواتب المدربين ارتفعت

يرى محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، أن ملف اختيار مدير فني للفريق الأحمر بات صعبا للغاية، مشيرا إلى أن ياسر إبراهيم اعتذار عما حدث بسبب جائزة رجل مباراة حرس الحدود.