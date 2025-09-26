المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. شكوى الأهلي.. موقف زيزو.. والمعاملة بالمثل في القمة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:54 ص 26/09/2025
الخطيب

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

نشر موقع "يلا كورة" عدد من الموضوعات المهمة، على مدار يوم أمس الخميس، يأتي على رأسها تقدم محمود الخطيب رئيس الأهلي، بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

شكوى الأهلي ضد شلبي

أعلنت إدارة النادي الأهلي تكليف المستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي، على خلفية ما صدر منه في حق محمود الخطيب، رئيس النادي، خلال برنامجه المذاع عبر قناة MBC MASR 2.

موقف الخطيب من انتخابات الأهلي

يفرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حالة من الغموض والتكتم الشديد حول موقفه من خوض انتخابات مجلس الإدارة الجديد، المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، لمدة أربع سنوات (2025 – 2029).

فحص طبي لزيزو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن أحمد مصطفى "زيزو" خاض تدريبات فردية بالكرة والجري حول الملعب، قبل أن يؤدي تدريبات بدنية داخل صالة الجيم.

تطورات ملف مدرب الأهلي

عقدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا هامًا، اليوم الخميس، لحسم العديد من الملفات التي تخص قطاع الكرة وعلى رأسها المدرب الجديد.

دعوات مباراة القمة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي استلمت من الأهلي 25 دعوة فقط لحضور مباراة القمة المقبلة.

ملعب مباراة الزمالك والمحلة

اقتربت مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل في الدوري الممتاز، من أن تُلعب على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

إيفونا: ندمت على رحيلي عن الأهلي (حوار)

صحيح أنه لم يستمر طويلًا في أروقة النادي الأهلي، إلا أنه ترك بصمة واضحة مع الفريق العاصمي. وهنا الحديث عن المهاجم الجابوني ماليك إيفونا.

تعديلات من أجل السوبر

أعلنت رابطة الأندية، تغيير موعد مباريات الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز في الجولة الـ13 للدوري بسبب مشاركتهم في السوبر المصري.

لاج يوافق على تدريب الأهلي

منح البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لنادي بنفيكا البرتغالي، موافقته على تدريب النادي الأهلي.

محمد يوسف: رواتب المدربين ارتفعت

يرى محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، أن ملف اختيار مدير فني للفريق الأحمر بات صعبا للغاية، مشيرا إلى أن ياسر إبراهيم اعتذار عما حدث بسبب جائزة رجل مباراة حرس الحدود.

الأهلي الزمالك كأس السوبر محمود الخطيب مدحت شلبي الدوري المصري الممتاز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg