يترقب متابعو الكرة المصرية، مباراة الأهلي والزمالك، في قمة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025-2026.

مباراة الأهلي ضد الزمالك، تقام في تمام الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وتشهد مباراة الأهلي ضد الزمالك، في القمة المقبلة لمسابقة الدوري، مشاركة مجموعة من اللاعبين، بين الوافدين الجدد وآخرين عادوا بعد المغادرة لخوض تجارب أخرى خارج مصر.

صفقات الأهلي

البداية مع صفقات الأهلي في ميركاتو الصيف الماضي، التي صادف وخاضت مباريات ضد الزمالك من قبل، سواء كانت مواجهات قمة أو بقمصان أندية أخرى، والتي بالطبع يتصدرها محمد شريف، وهذه أرقام صفقات المارد الأحمر الجديدة قبل موقعة الغد:

محمد شريف: لعب 14 مباريات ضد الزمالك (سجل 8 أهداف وصنع 1).

أحمد رمضان بيكهام: لعب 14 مباراة ضد الزمالك (سجل هدفًا، وتلقى 3 بطاقات صفراء).

محمود حسن تريزيجيه: لعب 7 مباريات ضد الزمالك (لم يسجل).

ياسين مرعي: لعب 5 مباريات ضد الزمالك (حصل على بطاقة صفراء، لم يسهم).

محمد علي بن رمضان: لعب 5 مباريات ضد الزمالك (سجل 3 أهداف).

محمد شكري: لعب 4 مباريات ضد الزمالك (صنع هدفًا).

محمد سيحا: لعب مباراة واحدة ضد الزمالك (استقبل 3 أهداف).

صفقات الزمالك

وفي السياق نفسه، يرصد "يلا كورة" صفقات الزمالك الجديدة التي سبق لها ولعبت ضد الأهلي، لكن بقمصان أندية أخرى، خاصة وأنهم جميعًا لم يحضروا مباراة قمة سابقة ضد الأحمر، وجاءت أرقامهم كما يلي:

مهدي سليمان: لعب 16 مباراة ضد الأهلي (استقبل 22 هدفًا - شباك نظيفة 4 مرات).

أحمد شريف: لعب 10 مباريات ضد الأهلي (سجل هدفين).

عمرو ناصر : لعب 6 مباريات ضد الأهلي (سجل هدفًا).

محمد إسماعيل: لعب 6 مباريات ضد الأهلي (حصل على بطاقة صفراء، لم يسهم).

أحمد ربيع: لعب 3 مباريات ضد الأهلي (حصل على بطاقة صفراء، لم يسهم).