أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الجمعة، عن عقوبات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم "2025-2026".

وأقيمت منافسات الجولة الثامنة من الدوري على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

طالع نتائج مباريات الجولة الثامنة من هنا

إليكم عقوبات الجولة الثامنة في الدوري:

مباراة المصري وفاركو:

إيقاف باهر محمد مجدي محمدي، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الرحيم دغموم، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بتروجت وغزل المحلة:

إيقاف محمد إبراهيم أحمد محمد، لاعب فريق بتروجت ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباراة زد إف سي والاتحاد:

إيقاف محمد أحمد عبد العزيز يوسف لاعب فريق زد إف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الرحمن عماد مصطفى محمد، لاعب فريق زد إف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق زد إف سي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

مباراة حرس الحدود والأهلي:

توجيه لفت نظر للاعب ياسر إبراهيم، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك للإعتراض على قرارات الحكم أو المراقب بالإشارة أو القول.

"كلامي لناس تانية".. ياسر إبراهيم يكشف سبب غضبه من جائزة رجل مباراة حرس الحدود

مباراة إنبي والإسماعيلي:

إيقاف عبدالله محمد عبدالله محمد سعيد، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبدالرحمن محمد عبد الخالق محمد الدح، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

منع جماهير نادي الاسماعيلي المتواجدين في مباراة إنبي والإسماعيلي من حضور مباراة واحدة قادمة وتوقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 150 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

منع عبدالله الشحات إبراهيم من مرافقة الإسماعيلي لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الإعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.

منع أحمد إبراهيم العجوز من مرافقة الإسماعيلي لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو مساعديه.

مباراة وادي دجلة والبنك الأهلي:

إيقاف سيف تقا لاعب فريق وادي دجلة لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

توقيع غرامة مالية على فريق وادي دجلة قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق الى أرض الملعب قبل بدء الشوط الثاني.