من هو الإسباني أليخاندرو مونييز حكم قمة الأهلي والزمالك؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:34 م 26/09/2025
الحكم الإسباني أليخاندرو مونييز رويز

أليخاندرو مونييز

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك للحكم الإسباني أليخاندرو مونييز رويز.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي يوم الإثنين 29 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعود مونييز، البالغ من العمر 34 عامًا، لإدارة مباراة القمة بعد أن سبق له تعيينه لإدارة لقاء الفريقين في يونيو 2024، الذي لم يستكمل بسبب انسحاب الزمالك.

14 عقوبة في الجولة الثامنة بالدوري

أداء مونييز هذا الموسم في الدوري الإسباني وتصفيات دوري الأبطال

هذا الموسم، أدار مونييز مباراتين فقط في الدوري الإسباني، أشهر خلالها 9 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، مع احتساب ركلة جزاء واحدة.

كما أدار مباراتين في تصفيات دوري أبطال أوروبا، أشهر خلالهما 7 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، وركلة جزاء.

إحصائيات مونييز عبر مسيرته في الدوري الإسباني وكأس الملك

وعلى مدار مسيرته في الدوري الإسباني، أدار مونييز 77 مباراة، أشهر خلالها 392 بطاقة صفراء، و16 بطاقة حمراء، و26 ركلة جزاء.

أما في كأس ملك إسبانيا، فقد أدار 16 مباراة، أشهر خلالها 57 بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء، و6 ركلات جزاء.

كما يمتلك الحكم الإسباني خبرة في إدارة مباريات تصفيات دوري المؤتمرات الأوروبية، كأس السوبر الإسباني، وتصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
دوري أبطال أوروبا مباراة القمة الأهلي والزمالك الدوري الإسباني حكم مباراة الأهلي والزمالك الدروي المصري

