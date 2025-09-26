يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة القمة ضد الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد الزمالك في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جلسة يانيك فيريرا مع لاعبي الزمالك

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية.

وتحدث فيريرا عن أهمية المباراة المرتقبة أمام الأهلي، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للابتعاد بصدارة المسابقة.

وشرح فيريرا العديد من الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات، استعدادًا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.

وفي ختام الجلسة منح المدير الفني بعض التعليمات للاعبين تتعلق بأدوار كل منهم داخل الملعب.

زيادة الحمل البدني للاعبي الزمالك

وحرص الجهاز الفني للزمالك على زيادة الحمل البدني خلال مران اليوم الجمعة.

يأتي ذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس الخميس من التدريبات الجماعية.

وأدى لاعبو الزمالك الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.