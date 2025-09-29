المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استراتيجية مزدوجة.. كيف يتعامل دفاع الأهلي لتحجيم خطورة خوان بيزيرا؟ (تحليل)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:10 م 27/09/2025
خوان ألفينا

خوان بيزيرا ألفينا لاعب الزمالك

يتأهب البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للظهور المرتقب في مباراة القمة ضد النادي الأهلي، في غضون 48 ساعة من الآن، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد الزمالك، تقام في تمام الثامنة مساء بعد غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

خوان بيزيرا في القمة

بالطبع كعادة أي لاعب جديد، لا توجد فرصة أفضل من القمة للتعبير عن نفسه وحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مباريات الأهلي والزمالك، ولدى جماهير فريقه.

ومن هنا، قد تكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، امتدادًا لما قدمه خوان بيزيرا منذ انضمامه لصفوف الفارس الأبيض، الذي واصل إزعاجه لمدافعي الخصوم على مدار 6 مباريات خاضها في الدوري.

مراوغ ماهر يصعب إيقافه.. خوان بيزيرا ساحر جديد في الزمالك (أرقام)

ولم يلعب خوان بيزيرا في المباراة السابقة فقط بين الزمالك والجونة، بداعي الإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء، ليعود بشكل طبيعي في موقعة القمة أمام الأهلي.

كيف يوقف الأهلي خطورة خوان بيزيرا؟

ربما هي أحد الأفكار التي تلوح في ذهن عماد النحاس والجهاز الفني للأهلي، أثناء التحضير لموقعة بعد غد الإثنين، باعتبار أن خوان بيزيرا أحد أهم عناصر الزمالك التي تصنع الفارق، في الناحية الهجومية اليمنى، والتي ستحتاج للتعامل معها من جبهة الأحمر الدفاعية اليسرى.

حتى الآن لم تتضح الصورة بشأن الظهير الأيسر، ربما يتم الاعتماد على مصطفى العش مثل المواجهة السابقة ضد حرس الحدود، وتحدث مداورة مع ياسين مرعي خلال المباراة، أو يعود أحمد نبيل كوكا للتواجد في هذا المركز، حال التعافي الكامل من الإصابة.

لكن الأمر لا يتوقف على اسم الظهير الأيسر، أكثر من كونه يعتمد على استراتيجية التعامل في هذه الجبهة لإيقاف أو الحد من خطورة خوان بيزيرا، خاصة وأنه مراوغ وخفيف الحركة، وإحدى سماته القدرة على مباغتة الدفاع بحركات مفاجئة.

لذا الأمر قد يتطلب مساندة ثنائية للظهير الأيسر، من أقرب قلب دفاع وكذلك أقرب لاعب وسط أو الجناح الأيسر، حيث إن الزيادة العددية هنا، ستقلل من فكرة اللاعب على لاعب، التي سيتفوق فيها البرازيلي بصورة كبيرة بفضل مهاراته، بينما الكثافة العددية ستجعله يفكر في التمرير بدلًا من المراوغة، وحال تم حرمانه من الرؤية الكاملة، ستزيد فرص فقده للكرة وربما الانطلاق بهجمة مرتدة.

في النهاية، ظروف المباراة قد تختلف حيث إن خوان بيزيرا نفسه قد لا يظهر بالمستوى الذي قدمه في المباريات السابقة، وربما يكون في قمة توهجه ويظهر بمستوى أعلى، لذلك سيكون التركيز هو السمة الأساسية والفيصل، خاصة في المحاولات الفردية عند الهجوم المرتد وقطع الكرة بالقرب من المناطق الدفاعية للأحمر.

بصمة شريف وبن رمضان.. ماذا قدمت صفقات الأهلي والزمالك أمام القطبين قبل القمة؟

مباراة الزمالك القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة الأهلي الزمالك مباراة الأهلي ضد الزمالك

