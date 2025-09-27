المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
انتخابات الأهلي.. حسن طنطاوي المرشح الأول لعضوية مجلس الإدارة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:33 م 27/09/2025
الأهلي

الأهلي

شهد اليوم الأول من فتح باب تلقي طلبات المرشحين لمجلس إدارة النادي الأهلي لدورة 2025-2029، تقدم مرشح بشكل منفرد على عضوية مجلس الإدارة.

وكان الأهلي أعلن أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات بدءًا من يوم السبت الموافق 27-9-2025، ولمدة سبعة أيام متتالية، وحتى يوم الجمعة الموافق 3-10-2025 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

المرشح الأول

وعلم مراسل "يلا كورة"، أن حسن طنطاوي تقدم على منصب عضوية مجلس الإدارة في الانتخابات التي ستجرى في شهر أكتوبر المقبل.

وتقدم الدكتور حسن طنطاوي الذي يعمل كمحاسب، بأوراق ترشحه لعضوية المجلس منفرداً اليوم السبت.

وستُجرى انتخابات النادي الأهلي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي انتخابات مجلس إدارة الأهلي حسن طنطاوي

