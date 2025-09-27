شهد اليوم الأول من فتح باب تلقي طلبات المرشحين لمجلس إدارة النادي الأهلي لدورة 2025-2029، تقدم مرشح بشكل منفرد على عضوية مجلس الإدارة.

وكان الأهلي أعلن أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات بدءًا من يوم السبت الموافق 27-9-2025، ولمدة سبعة أيام متتالية، وحتى يوم الجمعة الموافق 3-10-2025 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

المرشح الأول

وعلم مراسل "يلا كورة"، أن حسن طنطاوي تقدم على منصب عضوية مجلس الإدارة في الانتخابات التي ستجرى في شهر أكتوبر المقبل.

وتقدم الدكتور حسن طنطاوي الذي يعمل كمحاسب، بأوراق ترشحه لعضوية المجلس منفرداً اليوم السبت.

وستُجرى انتخابات النادي الأهلي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.