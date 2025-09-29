بدأ موقف أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، من المشاركة في مباراة الزمالك في الوضوح.

ويضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي مساء الإثنين القادم.

وتعرض أحمد سيد زيزو، للإصابة في مباراة إنبي، بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، كما كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، وذلك عقب خضوعه للعديد من الفحوصات والأشعة.

موقف زيزو من القمة

كشف مصدر لـ"يلا كورة" موقف أحمد سيد زيزو، من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، قائلًا: "نسبة لحاق أحمد زيزو بالقمة ضئيلة جدًا في الوقت الحالي".

وأضاف: "حتى إذا شارك زيزو في مران الفريق الجماعي اليوم وغدًا الأحد، فإن ذلك لا يعني بالضرورة لحاقه بالمباراة أمام الزمالك".

وأكمل المصدر ذاته: "أحمد زيزو لن ينضم إلى قائمة الأهلي، إلا بتنسيق طبي فني، بين عماد النحاس (المدير الفني للأهلي) وأحمد جاب الله (طبيب الفريق)".

وأوضح المصدر: "تم الاتفاق بين عماد النحاس وجاب الله على عدم المجازفة باللاعب مرة أخرى وعدم تكرار ما حدث في مباراة إنبي بالدوري".

وأتم: "هناك اتفاق على عدم مشاركة أحمد زيزو، إلا إذا كان سليمًا بنسبة 100%، وبالنظر إلى الجانب العملي والنظري فإن اللاعب يحتاج إلى المزيد من الوقت".