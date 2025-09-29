المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تنسيق طبي وفني.. يلا كورة يكشف.. موقف زيزو من المشاركة مع الأهلي في القمة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:36 م 27/09/2025
زيزو

أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي

بدأ موقف أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، من المشاركة في مباراة الزمالك في الوضوح.

ويضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي مساء الإثنين القادم.

وتعرض أحمد سيد زيزو، للإصابة في مباراة إنبي، بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، كما كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، وذلك عقب خضوعه للعديد من الفحوصات والأشعة.

موقف زيزو من القمة

كشف مصدر لـ"يلا كورة" موقف أحمد سيد زيزو، من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، قائلًا: "نسبة لحاق أحمد زيزو بالقمة ضئيلة جدًا في الوقت الحالي".

وأضاف: "حتى إذا شارك زيزو في مران الفريق الجماعي اليوم وغدًا الأحد، فإن ذلك لا يعني بالضرورة لحاقه بالمباراة أمام الزمالك".

وأكمل المصدر ذاته: "أحمد زيزو لن ينضم إلى قائمة الأهلي، إلا بتنسيق طبي فني، بين عماد النحاس (المدير الفني للأهلي) وأحمد جاب الله (طبيب الفريق)".

وأوضح المصدر: "تم الاتفاق بين عماد النحاس وجاب الله على عدم المجازفة باللاعب مرة أخرى وعدم تكرار ما حدث في مباراة إنبي بالدوري".

وأتم: "هناك اتفاق على عدم مشاركة أحمد زيزو، إلا إذا كان سليمًا بنسبة 100%، وبالنظر إلى الجانب العملي والنظري فإن اللاعب يحتاج إلى المزيد من الوقت".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري أحمد سيد زيزو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg