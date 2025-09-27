المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

1 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

0 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

تشكيل بيراميدز.. ماييلي يقود الجوم أمام طلائع الجيش في الدوري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:05 م 27/09/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز يواجه طلائع الجيش

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الثامنة مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على دكة البدلاء:

محمود جاد - عبد الرحمن جودة - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

طلائع الجيش الدوري المصري بيراميدز تشكيل بيراميدز بيراميدز ضد طلائع الجيش

