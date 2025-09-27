أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الثامنة مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على دكة البدلاء:

محمود جاد - عبد الرحمن جودة - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا