يشهد اليوم الأحد 28 سبتمبر الجاري، إقامة بعض المباريات الهامةفي مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الأسبوع السابع من الدوري الإسباني.

كما تستكمل منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري، حيث تقام 3 مباريات مساء اليوم.

ويلعب مودرن سبورت أمام فاركو، فيما يستضيف وادي دجلة نظيره سموحة، بينما يحل إنبي ضيفًا على غزل المحلة.

وتقام مباراتين في الدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الأسبوع السادس، حيث يواجهة أستون فيلا نظيره فولهام، بينما يستضيف نيوكاسل يونايتد منافسه أرسنال.

وعلى مستوى بطولة العالم لكرة اليد، يلعب الزمالك أمام برشلونة، فيما يلاقي الأهلي منافسه فيزبريم المجري.

إليكم أبرز المباريات

الدوري المصري

مودرن سبورت - فاركو - الساعة 5 مساءً - أون سبورت1.

وادي دجلة - سموحة - الساعة 8 مساءً.

غزل المحلة - إنبي - الساعة 8 مساءً - أون سبورت1.

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا - فولهام - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

نيوكاسل يونايتد - أرسنال - الساعة 6:30 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

الدوري الإسباني

برشلونة - ريال سوسيداد - الساعة 7:30 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

بطولة العالم لكرة اليد

برشلونة - الزمالك - الساعة 7:45 مساءً - أون سبورت2.

فيزبريم - الأهلي - الساعة 8 مساءً - أون سبورت2.

الدوري الإيطالي

ميلان - نابولي - الساعة 9:45 مساءً