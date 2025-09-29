بات السلوفيني نييتس جراديشار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج مباراة القمة ضد نادي الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك، في قمة الدوري الممتاز، تقام بحلول الثامنة مساء غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة التاسعة.

غياب جراديشار

غاب نييتس جراديشار عن مران الأهلي الختامي قبل مباراة القمة، ليقلص حلول عماد النحاس الهجومية في مواجهة الزمالك.. طالع التفاصيل من هنا

وأصبح لدى الأهلي في مركز المهاجم الصريح، محمد شريف فقط، بالإضافة إلى الشاب حمزة عبد الكريم، الذي تواجد في قائمة المباراة الماضية ضد حرس الحدود.

تعويض جراديشار

لا توجد حلول عديدة لتعويض نييتس جراديشار، حال رغب عماد النحاس في تغيير عماد النحاس خلال المباراة، حيث إن الخيار المنطقى للاعب في نفس المركز، هو الشاب حمزة عبد الكريم.

لكن مخاطرة الدفع بلاعب شاب في مباراة القمة ضد الزمالك، ستجعل الأفكار نحو اختيار أحد اللاعبين الأجنحة ليلعب في مركز المهاجم، مع احتمالية أن تصبح اللا مركزية هي الحل الأقرب.

وخلال الفترات الماضية، شارك طاهر محمد طاهر من قبل كمهاجم، آخرها مباراة سيراميكا كليوباترا لدقائق، مع إمكانية الاعتماد على أشرف بنشرقي أو حسين الشحات في هذا المكان.

حتى الآن لم يتم الكشف عن قائمة الأهلي لمباراة القائمة، لكنها من المتوقع أن تشهد تواجد طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه وأشرف بنشرقي في مركز الجناح، مع عودة أحمد زيزو للقائمة بعد التعافي من إصابة الضامة.