زوار يلا كورة تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراتي غزل المحلة أمام إنبي، ووادي دجلة ضد سموحة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

ويستضيف غزل المحلة نظيره إنبي مساء اليوم الأحد على استاد غزل المحلة، في لقاء ينطلق في الثامنة مساءً.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد إنبي في المركز السادس بـ13 نقطة.

فيما يحتل وادي دجلة المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عبد الرحيم عموري – أحمد العش – أحمد شوشة – يحيى زكريا

خط الوسط: موري توريه – معاذ عبد السلام – رشاد العرفاوي

خط الهجوم: عماد ميهوب – سعيدي كيبو – محمد عبد اللطيف "جريندو"

تشكيل إنبي أمام غزل المحلة:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: مروان داود – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير

خط الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – مصطفى شكشك – علي محمود

خط الهجوم: محمد حتحوت – يوسف أوبابا

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كنو، كمال أبوالفتوح، أحمد دحروج.

الوسط: هشام محمد، إبراهيم البهنسي، محمد عبدالعاطي.

الهجوم: فرانك بولي، يوسف ويا، محمود ديساطي