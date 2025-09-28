المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الدوري المصري.. غزل المحلة 0-0 إنبي.. وادي دجلة 1-1 سموحة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:28 م 28/09/2025
مباراة بتروجيت وغزل المحلة

غزل المحلة

زوار يلا كورة تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراتي غزل المحلة أمام إنبي، ووادي دجلة ضد سموحة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

ويستضيف غزل المحلة نظيره إنبي مساء اليوم الأحد على استاد غزل المحلة، في لقاء ينطلق في الثامنة مساءً.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد إنبي في المركز السادس بـ13 نقطة.

فيما يحتل وادي دجلة المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عبد الرحيم عموري – أحمد العش – أحمد شوشة – يحيى زكريا

خط الوسط: موري توريه – معاذ عبد السلام – رشاد العرفاوي

خط الهجوم: عماد ميهوب – سعيدي كيبو – محمد عبد اللطيف "جريندو"

تشكيل إنبي أمام غزل المحلة:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: مروان داود – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير

خط الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – مصطفى شكشك – علي محمود

خط الهجوم: محمد حتحوت – يوسف أوبابا

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كنو، كمال أبوالفتوح، أحمد دحروج.

الوسط: هشام محمد، إبراهيم البهنسي، محمد عبدالعاطي.

الهجوم: فرانك بولي، يوسف ويا، محمود ديساطي

إنبي الدوري المصري غزل المحلة سموحة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

