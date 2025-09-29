المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بين الحذر والاندفاع.. تريزيجيه يمنح النحاس مرونة تكتيكية في خطة القمة (تحليل)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:45 م 28/09/2025
تريزيجيه - الأهلي

محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي

المصور: اسامه عبد النبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق الزمالك، في القمة المرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك، في قمة الدوري الممتاز، تقام بحلول الثامنة مساء غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة التاسعة.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر النحاس لمواجهة الزمالك في القمة؟

فلسفة تغير الحسابات

يبدو أن عماد النحاس وسط المعاناة الكبيرة من الغيابات في وسط الملعب، لا يزال في حالة من الحيرة بشأن الفلسفة التي سيعتمد عليها في مواجهة الزمالك.

وسط ملعب الزمالك من المتوقع في ظل المباريات الأخيرة، أنه سيشهد ثنائية عبد الله السعيد وناصر ماهر، مع مجاورة من نبيل عماد دونجا، ليكون وسط الفارس الأبيض ذات نزعة هجومية أكبر.

ومن هنا أي فلسفة سيختارها عماد النحاس ستنعكس بلا شك على مردود الأهلي بالكامل في القمة، سواء باختيار ثنائي وسط دفاعي مقابل لاعب ارتكاز، أو العكس باختيار بتفضيل المغامرة الهجومية على حساب الحذر بتواجد لاعب ديفندر واحد.

حيث إن عماد النحاس، قد يقرر إشراك ثنائية مروان عطية وأليو ديانج، وأمامهما محمد علي بن رمضان، ليكون وسط الملعب ذات طابع دفاعي، يعكس أن النوايا التكتيكية هي ترك الاستحواذ وزمام المبادرة للزمالك، من أجل غلق العمق، ومحاولة استغلال الهجمات المرتدة.

بينما الفلسفة الأخرى الكامنة في المغامرة الهجومية، ستكون بتواجد مروان عطية (أليو ديانج) للمهام الدفاعية، وأمامه محمد بن رمضان ومحمود تريزيجيه، لتكون النية في هذه الحالة هي الهجوم ومحاولة فرض السيطرة على مجريات اللعب.

ويعتبر أن محمود تريزيجيه بفضل مرونته التكتيكية، هو كلمة السر، حيث إنه قد يكون لاعب الوسط الثالث، في حالة الفلسفة الهجومية، أن يعود لمركزه في الجناح، حال الاستقرار على اللعب بطريقة دفاعية.

حتى الأن لا تزال الأمور غير واضحة، خاصة وأن الغيابات قد تجعل مدرب الأهلي يعيد التفكير مرارًا وتكرارًا قبل الاستقرار على الفلسفة النهائية التي سيستقر عليها، سيكون لها الكلمة في الكشف عن أهداف المارد الأحمر من القمة، سواء بالعودة إلى المنافسة من الباب الكبير، أو العودة خطوات للخلف بعد استعادة الانتصارات مؤخرًا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري محمود تريزيجيه مباراة الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg