يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق الزمالك، في القمة المرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك، في قمة الدوري الممتاز، تقام بحلول الثامنة مساء غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة التاسعة.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر النحاس لمواجهة الزمالك في القمة؟

فلسفة تغير الحسابات

يبدو أن عماد النحاس وسط المعاناة الكبيرة من الغيابات في وسط الملعب، لا يزال في حالة من الحيرة بشأن الفلسفة التي سيعتمد عليها في مواجهة الزمالك.

وسط ملعب الزمالك من المتوقع في ظل المباريات الأخيرة، أنه سيشهد ثنائية عبد الله السعيد وناصر ماهر، مع مجاورة من نبيل عماد دونجا، ليكون وسط الفارس الأبيض ذات نزعة هجومية أكبر.

ومن هنا أي فلسفة سيختارها عماد النحاس ستنعكس بلا شك على مردود الأهلي بالكامل في القمة، سواء باختيار ثنائي وسط دفاعي مقابل لاعب ارتكاز، أو العكس باختيار بتفضيل المغامرة الهجومية على حساب الحذر بتواجد لاعب ديفندر واحد.

حيث إن عماد النحاس، قد يقرر إشراك ثنائية مروان عطية وأليو ديانج، وأمامهما محمد علي بن رمضان، ليكون وسط الملعب ذات طابع دفاعي، يعكس أن النوايا التكتيكية هي ترك الاستحواذ وزمام المبادرة للزمالك، من أجل غلق العمق، ومحاولة استغلال الهجمات المرتدة.

بينما الفلسفة الأخرى الكامنة في المغامرة الهجومية، ستكون بتواجد مروان عطية (أليو ديانج) للمهام الدفاعية، وأمامه محمد بن رمضان ومحمود تريزيجيه، لتكون النية في هذه الحالة هي الهجوم ومحاولة فرض السيطرة على مجريات اللعب.

ويعتبر أن محمود تريزيجيه بفضل مرونته التكتيكية، هو كلمة السر، حيث إنه قد يكون لاعب الوسط الثالث، في حالة الفلسفة الهجومية، أن يعود لمركزه في الجناح، حال الاستقرار على اللعب بطريقة دفاعية.

حتى الأن لا تزال الأمور غير واضحة، خاصة وأن الغيابات قد تجعل مدرب الأهلي يعيد التفكير مرارًا وتكرارًا قبل الاستقرار على الفلسفة النهائية التي سيستقر عليها، سيكون لها الكلمة في الكشف عن أهداف المارد الأحمر من القمة، سواء بالعودة إلى المنافسة من الباب الكبير، أو العودة خطوات للخلف بعد استعادة الانتصارات مؤخرًا.