المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر فيريرا لمواجهة الأهلي في القمة؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:57 م 28/09/2025
الزمالك

نادي الزمالك

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للحفاظ على صدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يحل ضيفًا على النادي الأهلي في مباراة القمة.

مباراة الأهلي والزمالك، تقام في تمام الثامنة مساء غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من الدوري.

كيف يفكر فيريرا؟

حرص البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، على تحذير اللاعبين من الكرات الثابتة للأهلي والتحولات السريعة عند فقد الكرة، والتي يجيدها الأحمر.

وركز فيريرا على الجانب المعنوي حيث شدد على ضرورة الفوز في حديثه مع اللاعبين، مؤكدًا أنه سيلعب بطريقته المعتادة بالسيطرة على الكرة، والمبادرة الهجومية.

كما وضع المدرب البلجيكي في حساباته الرقابة الدفاعية المتوقعة من لاعبي الأهلي على البرازيلي خوان بيزيرا، لذا سيقوم بمنح ثلاثي الوسط تعليمات هجومية خاصة في القمة.

واستقر يانيك فيريرا على عناصر التشكيل الأقرب لخوض مباراة القمة، على أن يتواجد محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايك، ثم نبيل دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وآدم كايد وعدي الدباغ.

أبرزهم زيزو وعاشور.. الإصابة تحرم 8 لاعبين من ديربي الأهلي والزمالك

مباراة الزمالك القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg