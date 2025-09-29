يلا كورة يكشف.. كيف يفكر فيريرا لمواجهة الأهلي في القمة؟

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للحفاظ على صدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يحل ضيفًا على النادي الأهلي في مباراة القمة.

مباراة الأهلي والزمالك، تقام في تمام الثامنة مساء غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من الدوري.

كيف يفكر فيريرا؟

حرص البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، على تحذير اللاعبين من الكرات الثابتة للأهلي والتحولات السريعة عند فقد الكرة، والتي يجيدها الأحمر.

وركز فيريرا على الجانب المعنوي حيث شدد على ضرورة الفوز في حديثه مع اللاعبين، مؤكدًا أنه سيلعب بطريقته المعتادة بالسيطرة على الكرة، والمبادرة الهجومية.

كما وضع المدرب البلجيكي في حساباته الرقابة الدفاعية المتوقعة من لاعبي الأهلي على البرازيلي خوان بيزيرا، لذا سيقوم بمنح ثلاثي الوسط تعليمات هجومية خاصة في القمة.

واستقر يانيك فيريرا على عناصر التشكيل الأقرب لخوض مباراة القمة، على أن يتواجد محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايك، ثم نبيل دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وآدم كايد وعدي الدباغ.

