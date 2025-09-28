يترقب عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، الساعات القليلة المتبقية قبل مواجهة الزمالك، في المباراة التي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتتجه الأنظار نحو مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام لحساب منافسات الأسبوع التاسع من مواجهات الدوري الممتاز، ويستضيف المواجهة ملعب القاهرة الدولي.

ويتولى عماد النحاس المهمة الفنية للنادي الأهلي بشكل مؤقت، بعد رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، لحين التعاقد مع رجل جديد لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

النحاس أمام الزمالك

خاض عماد النحاس 13 مباراة أمام الزمالك كمدير فني مع مختلف الأندية، إلا أن النتائج لم تكن في صالحه خلال تلك المواجهات التي كانت جميعها في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتولى عماد النحاس المهمة الفنية أمام الزمالك في 13 مباراة، نجح في تحقيق الفوز خلال 3 مناسبات، وتعادل في 4 مواجهات، وسقط في فخ الهزيمة 6 مرات.

وحقق عماد النحاس الفوز على الزمالك حينما كان مديرًا فنيًا لفريقي الشرقية والمقاولون العرب (مرتين)، بينما انتهت مواجهاته الأخرى أمام الزمالك بالتعادل عندما تولى تدريب أندية أسوان والرجاء والمقاولون العرب (مرتين).

وسقط النحاس في فخ الهزيمة أمام الزمالك، حينما تولى تدريب أندية أسوان والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والمقاولون العرب (3 مرات).

جاءت النتائج على النحو التالي:

- أسوان (النحاس) 0-0 الزمالك

- الزمالك 1-0 أسوان (النحاس)

- الشرقية (النحاس) 1-0 الزمالك

- الرجاء (النحاس) 1-1 الزمالك

- المقاولون العرب (النحاس) 2-2 الزمالك

- الزمالك 2-1 المقاولون العرب (النحاس)

- المقاولون العرب (النحاس) 2-1 الزمالك

- المقاولون العرب (النحاس) 0-2 الزمالك

- الزمالك 2-2 المقاولون العرب (النحاس)

- المقاولون العرب (النحاس) 1-2 الزمالك

- الاتحاد السكندري (النحاس) 0-2 الزمالك

- الزمالك 2-0 طلائع الجيش (النحاس)

- المقاولون العرب (النحاس) 2-1 الزمالك