المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سيخوض القمة الأولى له.. ماذا قدم عماد النحاس أمام الزمالك؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:28 م 28/09/2025
النحاس

عماد النحاس

يترقب عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، الساعات القليلة المتبقية قبل مواجهة الزمالك، في المباراة التي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتتجه الأنظار نحو مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام لحساب منافسات الأسبوع التاسع من مواجهات الدوري الممتاز، ويستضيف المواجهة ملعب القاهرة الدولي.

ويتولى عماد النحاس المهمة الفنية للنادي الأهلي بشكل مؤقت، بعد رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، لحين التعاقد مع رجل جديد لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

النحاس أمام الزمالك

خاض عماد النحاس 13 مباراة أمام الزمالك كمدير فني مع مختلف الأندية، إلا أن النتائج لم تكن في صالحه خلال تلك المواجهات التي كانت جميعها في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتولى عماد النحاس المهمة الفنية أمام الزمالك في 13 مباراة، نجح في تحقيق الفوز خلال 3 مناسبات، وتعادل في 4 مواجهات، وسقط في فخ الهزيمة 6 مرات.

وحقق عماد النحاس الفوز على الزمالك حينما كان مديرًا فنيًا لفريقي الشرقية والمقاولون العرب (مرتين)، بينما انتهت مواجهاته الأخرى أمام الزمالك بالتعادل عندما تولى تدريب أندية أسوان والرجاء والمقاولون العرب (مرتين).

وسقط النحاس في فخ الهزيمة أمام الزمالك، حينما تولى تدريب أندية أسوان والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والمقاولون العرب (3 مرات).

جاءت النتائج على النحو التالي:

- أسوان (النحاس) 0-0 الزمالك

- الزمالك 1-0 أسوان (النحاس)

- الشرقية (النحاس) 1-0 الزمالك

- الرجاء (النحاس) 1-1 الزمالك

- المقاولون العرب (النحاس) 2-2 الزمالك

- الزمالك 2-1 المقاولون العرب (النحاس)

- المقاولون العرب (النحاس) 2-1 الزمالك

- المقاولون العرب (النحاس) 0-2 الزمالك

- الزمالك 2-2 المقاولون العرب (النحاس)

- المقاولون العرب (النحاس) 1-2 الزمالك

- الاتحاد السكندري (النحاس) 0-2 الزمالك

- الزمالك 2-0 طلائع الجيش (النحاس)

- المقاولون العرب (النحاس) 2-1 الزمالك

 

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي عماد النحاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg