استقر عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، على القائمة التي ستخوض مباراة الزمالك، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره الزمالك، لحساب منافسات الأسبوع التاسع من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

قائمة الأهلي أمام الزمالك

ذكر مصدر لـ"يلا كورة" أن عماد النحاس، استقر على القائمة التي سيدخل بها مباراة الزمالك في الدوري المصري، والتي شهدت العديد من الغيابات بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: أحمد رضا، مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، أشرف بنشرقي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف، حمزة عبد الكريم.

أبرزهم زيزو وعاشور.. الإصابة تحرم 8 لاعبين من ديربي الأهلي والزمالك

غيابات الأهلي

يغيب عن قائمة الأهلي أمام الزمالك 8 لاعبين، بداعي الإصابة هم، أحمد سيد زيزو، أشرف داري، نيتس جراديشار، محمد شكري، كريم فؤاد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.