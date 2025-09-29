المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

ملف يلا كورة.. غيابات الأهلي والزمالك.. وتحديد مكان مباراة بيراميدز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:58 ص 29/09/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الأحد لعل أبرزها، غيابات الأهلي والزمالك وتحديد مكان مباراة بيراميدز.

وجاءت أبرز أخبار أمس الأحد كالتالي:

بمشاركة بيراميدز.. قطر تستضيف منافسات كأس إنتركونتيننتال 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، استضافة قطر المباريات الثلاث المتبقية من بطولة إنتركونتيننتال 2025.

مصدر ليلا كورة: جراديشار لم يشارك في مران الأهلي.. وموقف زيزو من القمة

كشف مصدر بالنادي الأهلي، موقف السلوفيني نييتس جراديشار، من المشاركة في المران الختامي، وكذلك المصابين، قبل مباراة القمة ضد فريق الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مصدر ليلا كورة: استبعاد زيزو و5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الزمالك

قرر عماد النحاس، مدرب النادي الأهلي، استبعاد 6 لاعبين من قائمته أمام نادي الزمالك في بطولة الدوري.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر النحاس لمواجهة الزمالك في القمة؟

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة صعبة وقوية حين يستضيف نظيره الزمالك، مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة، في الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري.

مصدر ليلا كورة: النني يخطر منتخب مصر الثاني بالغياب عن معسكر أكتوبر

أبلغ محمد النني، لاعب وسط الجزيرة الإماراتي، منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، بعدم قدرته على التواجد مع منتخبنا الوطني خلال المعسكر القادم.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر فيريرا لمواجهة الأهلي في القمة؟

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للحفاظ على صدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يحل ضيفًا على النادي الأهلي في مباراة القمة.

غياب 7 لاعبين.. يلا كورة يكشف قائمة الأهلي أمام الزمالك في الدوري

استقر عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، على القائمة التي ستخوض مباراة الزمالك، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مصدر ليلا كورة: استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمباراة الأهلي

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، على استبعاد الأنجولي شيكو بانزا، من قائمة الفارس الأبيض لمباراة القمة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

 

الأهلي الزمالك الدوري المصري اتحاد الكرة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

