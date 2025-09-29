نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الأحد لعل أبرزها، غيابات الأهلي والزمالك وتحديد مكان مباراة بيراميدز.

وجاءت أبرز أخبار أمس الأحد كالتالي:

بمشاركة بيراميدز.. قطر تستضيف منافسات كأس إنتركونتيننتال 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، استضافة قطر المباريات الثلاث المتبقية من بطولة إنتركونتيننتال 2025.

مصدر ليلا كورة: جراديشار لم يشارك في مران الأهلي.. وموقف زيزو من القمة

كشف مصدر بالنادي الأهلي، موقف السلوفيني نييتس جراديشار، من المشاركة في المران الختامي، وكذلك المصابين، قبل مباراة القمة ضد فريق الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مصدر ليلا كورة: استبعاد زيزو و5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الزمالك

قرر عماد النحاس، مدرب النادي الأهلي، استبعاد 6 لاعبين من قائمته أمام نادي الزمالك في بطولة الدوري.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر النحاس لمواجهة الزمالك في القمة؟

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة صعبة وقوية حين يستضيف نظيره الزمالك، مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة، في الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري.

مصدر ليلا كورة: النني يخطر منتخب مصر الثاني بالغياب عن معسكر أكتوبر

أبلغ محمد النني، لاعب وسط الجزيرة الإماراتي، منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، بعدم قدرته على التواجد مع منتخبنا الوطني خلال المعسكر القادم.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر فيريرا لمواجهة الأهلي في القمة؟

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للحفاظ على صدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يحل ضيفًا على النادي الأهلي في مباراة القمة.

غياب 7 لاعبين.. يلا كورة يكشف قائمة الأهلي أمام الزمالك في الدوري

استقر عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، على القائمة التي ستخوض مباراة الزمالك، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مصدر ليلا كورة: استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمباراة الأهلي

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، على استبعاد الأنجولي شيكو بانزا، من قائمة الفارس الأبيض لمباراة القمة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.