تتجه الأنظار مساء اليوم، صوب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تعثر الفريقين في عدة لقاءات قبل مواجهة اليوم المرتقبة.

ويحتفظ نادي الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، رغم تعادله مع الجونة في الجولة الماضية، بعدما فرط في تقدمه بهدف نظيف، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وفي المقابل يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بعدما استعاد ثقته بالفوز في المواجهتين الماضيتين أمام سيراميكا كليوباترا ثم حرس الحدود، عقب سلسلة من النتائج السلبية.

تريزيجيه الأكثر تسديدًا وبيزيرا ملك المراوغات قبل القمة

وبالنظر إلى أرقام نجوم القطبين، وفقًا لموقع سوفا سكور، سنجد تريزيجيه يتصدر قائمة الأكثر تسديدًا على المرمى، برصيد 7 تسديدات، ويأتي خلفه ثنائي الأهلي زيزو ومحمد شريف برصيد 6 تسديدات، ويحل عبد الله السعيد ثالثًا برصيد 4 تسديدات.

وفي المقابل يتصدر البرازيلي خوان بيزيرا قائمة لاعبي القمة على صعيد المراوغات الناجحة هذا الموسم في الدوري، برصيد 11 مراوغة صحيحة، وخلفه عبد الله السعيد نجم الزمالك أيضًا برصيد 9 مراوغات، ثم يتساوى ناصر ماهر وأشرف بنشرقي في المركز الثالث برصيد 8 مراوغات.

السعيد وبنشرقي الأبرز في صناعة الفرص قبل مباراة الأهلي والزمالك

ويعد السعيد أكثر اللاعبين صناعة للفرص، بعدما قدم 16 تمريرة مفتاحية لزملائه، وخلفه ناصر ماهر وأشرف بنشرقي برصيد 14 تمريرة، ثم زيزو لاعب الأهلي ثالثًا برصيد 13 تمريرة.

ويتفوق لاعبو الزمالك على صعيد التمريرات الطويلة الصحيحة، بتواجد السعيد، حسام عبد المجيد، محمد صبحي ونبيل عماد دونجا، ثم يأتي خلفهم في المركز الخامس لاعب الأهلي محمد هاني.

ويتصدر أيضًا البرازيلي خوان بيزيرا قائمة الأكثر فوزًا بالصراعات الأرضية المشتركة، حيث فاز بـ 36 صراع، وخلفه زميله المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر لنادي الزمالك برصيد 33 صراع، ثم محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط الأهلي برصيد 26 صراع.

ويتفوق حسام عبد المجيد في صراع الكرات الهوائية، فهو أكثر لاعبي القطبين فوزًا بالصراعات الهوائية في 38 مناسبة، وخلفه محمود حمدي الونش ثم مصطفى العش.

وفي حراسة المرمى، تصدى محمد صبحي لـ 13 تسديدة، بينما أنقذ محمد الشناوي 8 تسديدات، وتصدى مصطفى شوبير لثلاث تسديدات.