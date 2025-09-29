توماسبيرج المدرب المحتمل للنادي الأهلي يتواجد في مباراة ليجا وارسو وبوجون شتشين في الدوري البولندي

يستعد استاد القاهرة الدولي، لاستقبال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم، في التاسعة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وفتح استاد القاهرة رشاشات المياه، داخل أرضية الملعب، من أجل تجهيزها لاحتضان لقاء القمة المرتقب.

موقف الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة

ويدخل الزمالك لقاء اليوم وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثامن، برصيد 12 نقطة.

وحقق الفريق الأبيض 5 انتصارات مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة، بينما نجح غريمه الأحمر في الانتصار بثلاث مواجهات، وتعادل في مثلها، كما خسر مباراة واحدة.

ويرغب الزمالك في استعادة ذاكرة الانتصارات، بعد تعثره في المواجهة الماضية ضد الجونة، بفخ التعادل بنتيجة 1-1.

وفي المقابل يأمل الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات، واستكمال استفاقته في المسابقة المحلية بعد بداية متعثرة، حيث حقق الفوز في الجولتين الماضيتين على حساب سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود.

ويدخل الأهلي والزمالك مباراة اليوم، بمدرب سيلعب مباراته الأولى في تاريخ لقاءات القمة، سواء عماد النحاس المدير الفني للفريق الأحمر، أو البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الفريق الأبيض.