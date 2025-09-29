المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

1 2
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدبيس أساسيًا.. تشكيل سيراميكا ضد الجونة في الدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:39 م 29/09/2025
سيراميكا

فريق سيراميكا كليوباترا

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق الجونة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا، تنطلق بحلول الخامسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب الفريق الساحلي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

سيراميكا كليوباترا يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الجونة بالمركز الـ16 برصيد 8 نقاط.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

يأتي تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - إسلام عيسى - أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - محمد رضا - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

وكان سيراميكا كليوباترا في المباراة الماضية قد حقق انتصارًا على حساب مودرن سبورت بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

الدوري المصري الجونة سيراميكا كليوباترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
البنك الاهلي

البنك الاهلي

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق البنك الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 2-0

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg