أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق الجونة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا، تنطلق بحلول الخامسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب الفريق الساحلي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

سيراميكا كليوباترا يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الجونة بالمركز الـ16 برصيد 8 نقاط.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

يأتي تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - إسلام عيسى - أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - محمد رضا - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

وكان سيراميكا كليوباترا في المباراة الماضية قد حقق انتصارًا على حساب مودرن سبورت بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.