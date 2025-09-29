المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تشكيل الأهلي.. تريزيجيه بالوسط.. وبنشرقي أساسيًا أمام الزمالك

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:48 م 29/09/2025
الأهلي

النادي الأهلي

أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة نادي الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك، تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.

الأهلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الزمالك على القمة بعدما حصد 17 نقطة.

تشكيل الأهلي

يشهد التشكيل عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي، بالإضافة لدخول أحمد كوكا في الناحية اليسرى الدفاعية، كذلك تواجد بن رمضان في وسط الملعب، ودخول أشرف بنشرقي ومحمد شريف القوام الأساسي.

ويأتي تشكيل الأهلي في مواجهة الزمالك، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه.

الخط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أشرف بنشرقي.

بينما يجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير، عمر كمال، أحمد رضا، أحمد رمضان بيكهام، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، مصطفى العش، أليو ديانج وحمزة عبد الكريم.

ويفقد الأهلي خدمات مجموعة مؤثرة من لاعبيه في مباراة القمة، يأتي في مقدمتهم نييتس جراديشار، أحمد زيزو، محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، محمد شكري، إمام عاشور وأشرف داري.

الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

تفاصيل المباراة
