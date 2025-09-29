المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 2
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

2 3
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المعاناة تتواصل.. الإسماعيلي يسقط أمام البنك الأهلي في الدوري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:59 م 29/09/2025
البنك الأهلي

صورة أرشيفية

حسم نادي البنك الأهلي تفوقه أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء على أرضية ملعب الإسماعيلية.

وتفوق فريق البنك الأهلي على نظيره الإسماعيلي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي والبنك الأهلي

ودخل الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي: عبد الله جمال، حسين منصور، محمد نصر، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، نادر فرج، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا، خطاري، إبراهيم النعجاوي، محمد عبد السميع.

وبدأ البنك الأهلي المباراة، بتشكيل جاء على النحو التالي: عبد العزيز البلعوطي، عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب، محمد فتحي، محمد بن شرقي، محمد إبراهيم، مصطفى شلبي، ياو أنور، أسامة فيصل.

البنك الأهلي يعبر الإسماعيلي

شهدت المباراة تفوقًا ملحوظًا من جانب البنك الأهلي، وترجم الضيوف تلك السيطرة في الدقيقة 20، حين نجح مصطفى شلبي في تسجيل الهدف الأول في اللقاء.

وجاء هدف البنك الأهلي، بعد أن استلم مصطفى شلبي تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة بباطن القدم على يمين حارس الإسماعيلي داخل الشباك معلنًا عن الهدف الأول.

واصل البنك الأهلي سيطرته على مجريات المباراة، حتى نجح في تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 27 عن طريق أسامة فيصل.

وأحرز البنك الأهلي الهدف الثاني بعد استلام أسامة فيصل للكرة في الجانب الأيمن، منطلقًا تجاه المرمى ليراوغ لاعب الإسماعيلي قبل أن يطلق تسديدة يسارية أرضية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك أصحاب الأرض.

ظلت سيطرة البنك الأهلي قائمة خلال أحداث المباراة، وظهرت بعض المحاولات من جانب الإسماعيلي لتقليص الفارق، لتكلل إحداها بالنجاح في الدقيقة 76 عنر طريق محمد عمار.

وسجل محمد عمار هدف الإسماعيلي من ركلة جزاء، تحصل عليها فريقه ليعيد آمال أصحاب الأرض من جديد.

ظلت المحاولات من جانب الفريقين قائمة حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، قبل أن تهتز الشباك.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 11 نقطة ليستقر في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد الإسماعيلي عند 4 نقاط متذيلًا للمسابقة.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري البنك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الأهلي

الأهلي

- -
الزمالك

الزمالك

3

تواجد محمد عواد وسيف جعفر ثنائي الزمالك في المدرجات لمؤازرة الفريق أمام الأهلي

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg