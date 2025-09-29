حسم نادي البنك الأهلي تفوقه أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء على أرضية ملعب الإسماعيلية.

وتفوق فريق البنك الأهلي على نظيره الإسماعيلي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي والبنك الأهلي

ودخل الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي: عبد الله جمال، حسين منصور، محمد نصر، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، نادر فرج، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا، خطاري، إبراهيم النعجاوي، محمد عبد السميع.

وبدأ البنك الأهلي المباراة، بتشكيل جاء على النحو التالي: عبد العزيز البلعوطي، عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب، محمد فتحي، محمد بن شرقي، محمد إبراهيم، مصطفى شلبي، ياو أنور، أسامة فيصل.

البنك الأهلي يعبر الإسماعيلي

شهدت المباراة تفوقًا ملحوظًا من جانب البنك الأهلي، وترجم الضيوف تلك السيطرة في الدقيقة 20، حين نجح مصطفى شلبي في تسجيل الهدف الأول في اللقاء.

وجاء هدف البنك الأهلي، بعد أن استلم مصطفى شلبي تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة بباطن القدم على يمين حارس الإسماعيلي داخل الشباك معلنًا عن الهدف الأول.

واصل البنك الأهلي سيطرته على مجريات المباراة، حتى نجح في تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 27 عن طريق أسامة فيصل.



وأحرز البنك الأهلي الهدف الثاني بعد استلام أسامة فيصل للكرة في الجانب الأيمن، منطلقًا تجاه المرمى ليراوغ لاعب الإسماعيلي قبل أن يطلق تسديدة يسارية أرضية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك أصحاب الأرض.

ظلت سيطرة البنك الأهلي قائمة خلال أحداث المباراة، وظهرت بعض المحاولات من جانب الإسماعيلي لتقليص الفارق، لتكلل إحداها بالنجاح في الدقيقة 76 عنر طريق محمد عمار.

وسجل محمد عمار هدف الإسماعيلي من ركلة جزاء، تحصل عليها فريقه ليعيد آمال أصحاب الأرض من جديد.

ظلت المحاولات من جانب الفريقين قائمة حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، قبل أن تهتز الشباك.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 11 نقطة ليستقر في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد الإسماعيلي عند 4 نقاط متذيلًا للمسابقة.