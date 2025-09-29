المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أبرزها عن زيزو.. هتافات متبادلة بين الجماهير قبل قمة الأهلي والزمالك

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:43 م 29/09/2025
زيزو الأهلي

زيزو - لاعب الأهلي

تبادلت جماهير الأهلي والزمالك، الهتافات فيما بينها، في مدرجات استاد القاهرة التي بلغ عدد المشجعين الحاضرين إليها نحو 30 ألف مشجع، قبل انطلاق مباراتهما ضمن منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويستعد الأهلي والزمالك لمواجهة بعضهما البعض في قمة مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري.

هتافات متبادلة بين جماهير الأهلي والزمالك

بحسب مراسل يلا كورة الحاضر في مقصورة الصحفيين باستاد القاهرة، لم تتوقف جماهير الزمالك عن الهتاف ضد اللاعب أحمد مصطفى زيزو الذي اختار الانضمام مجانًا إلى الأهلي، في الصيف.

وأوضح أن جماهير الأهلي هتفت على الفور باسم زيزو، دعمًا له.

وتبادل المشجعون أيضًا هتافات خاصة بقمة الدوري المصري نفسها، إذ تغنت جماهير الأهلي على سبيل المثال بـ"الدم والروح.. الدوري مش هيروح"، بينما ردت جماهير الزمالك بهتافات مشابهة.

ولخص مراسل يلا كورة ما يحدث بين جماهير الأهلي والزمالك، بأن القمة بدأت في المدرجات قبل أن تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً على أرضية ملعب استاد القاهرة.

يشار إلى أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي خاض مباراة أقل.

الزمالك الأهلي الدوري المصري أحمد مصطفى زيزو

